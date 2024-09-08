Взрыв на АТП в Киеве 8 сентября — два человека погибли

Взрыв на АТП в Киеве — в КМВА заявили о завершении поисково-спасательных работ
В Голосеевском районе Киева, где 8 сентября произошел взрыв на автотранспортном предприятии, завершили поисково-спасательные работы. На месте происшествия обнаружены тела двух погибших.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Поисково-спасательные работы завершены
По словам Попко, специалисты работают над установлением причины взрыва на автотранспортном предприятии.
"На территории АТП в Голосеевском районе, где сегодня произошел взрыв, завершились поисково-спасательные работы. На месте происшествия обнаружены тела двоих погибших", — сообщил он.
Отметим, что на территории предприятия произошел взрыв техногенного происхождения. В результате частично было разрушено двухэтажное здание 40 на 100 метров.
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