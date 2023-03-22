В Киевской области мать выбросила ребенка с пятого этажа: детали
Во вторник, 21 марта, в городе Вишневое в Киевской области 29-летняя женщина выбросила своего ребенка с пятого этажа. В результате полученных травм 2-месячный малыш умер.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
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Около 12 часов женщина сообщила полиции, что выбросила своего сына из окна. Младенца сразу госпитализировали в больницу. К сожалению, из-за полученных травм ребенок умер.
"Следователи выясняют все обстоятельства чрезвычайного происшествия, не исключено, что у 29-летней матери была послеродовая депрессия", — отметил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.
По факту умышленного убийства (п. 2, ч. 2 ст. 115 УКУ) проводится досудебное расследование.
Напомним, в одном из торговых центров Киевской области злоумышленник пытался изнасиловать девушку в туалете. Совершить задуманное ему не удалось, а при попытке побега он попал в руки неравнодушных граждан.
Также мы писали, что полицейские Киевской области сообщили о подозрении мужчине, подозреваемом в убийстве товарища. Убийца спрятал тело на местном кладбище.
Добавим, в Днепропетровской области осуждена мать и ее сожитель за избиение малолетнего ребенка. Мужчину под градусом разозлил плач годовалого ребенка, и он нанес ей 19 ударов по голове. От полученных травм ребенок умер.