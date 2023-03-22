У Київській області мати викинула свою дитину з п'ятого поверху: деталі
У вівторок, 21 березня, у місті Вишневе Київської області 29-річна жінка викинула свою дитину з п'ятого поверху. Внаслідок отриманих травм 2-місячний малюк помер.
Про це повідомляє поліція Київської області.
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Деталі
Близько 12 години жінка повідомила поліції, що викинула свого сина з вікна. Немовля відразу госпіталізували до лікарні. На жаль, через отримані травми дитина померла.
"Слідчі з’ясовують усі обставини надзвичайної події, не виключено, що у 29-річної матері була післяпологова депресія", — зазначив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
Наразі за фактом умисного вбивства (п. 2, ч. 2 ст. 115 ККУ) проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, в одному із торговельних центрів Київській області зловмисник намагався зґвалтувати дівчину у туалеті. Здійснити задумане йому не вдалося, а під час спроби втечі він потрапив до рук небайдужих громадян.
Також ми писали, що поліцейські Київщини повідомили про підозру чоловікові, якого підозрюють у вбивстві товариша. Убивця сховав тіло на місцевому кладовищі.
Додамо, на Дніпропетровщині засуджено матір та її співмешканця за побиття малолітньої дитини. Чоловіка на підпитку роздратував плач однорічної дитини, і він завдав їй 19 ударів по голові. Від одержаних травм дитина померла.