В Киевской области полностью отстроили амбулаторию семейной медицины, которую уничтожили россияне

Макаровский сельский голова Вадим Токарь и партнеры. Фото: информационное агентство MTV

Под Киевом отстроили амбулаторию семейной медицины, которую в марте прошлого года уничтожили оккупанты. К строительству присоединились благотворительный фонд Киевской Школы Экономики KSE Foundation, Киевская областная военная администрация, украинские и международные благотворители.

Об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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В марте 2022 года во время российской оккупации в результате прямого попадания снаряда была разрушена Макаровская амбулатория. До начала полномасштабного вторжения рф в медицинское учреждение обращались 16 тысяч местных жителей.

"Поэтому, чтобы восстановить доступ граждан к медицинским услугам на "первичке", было принято решение восстановить здание по принципу Build Back Better. То есть не просто отремонтировать здание, а построить новое по лучшим мировым стандартам и обеспечить его современное оборудование", — рассказал Радуцкий.

По его словам, в скором времени амбулатория семейной медицины получит необходимое оборудование и заработает. Заведение позволит обеспечить беспрепятственный доступ к первичной медицинской помощи пациентов из Макарова и близлежащих населенных пунктов.

Отстроенное медицинское учреждение под Киевом. Фото: t.me/radutsky

Отстроенное медицинское учреждение под Киевом. Фото: t.me/radutsky

Отстроенное медицинское учреждение под Киевом. Фото: t.me/radutsky

Макаровский сельский голова Вадим Токарь и партнеры. Фото: t.me/radutsky

Напомним, в Ирпене Киевской области отстроят поврежденный российскими оккупантами стадион "Чемпион". Армия рф разрушила стадион еще в марте 2022 года.

Также мы писали, что украинская компания QHome получила поддержку от УВКБ ООН и Киевской ОВА для производства и установки 100 домов для семей, потерявших свои дома в результате войны. Каждый дом рассчитан на проживание четырех человек и оснащен всем необходимым.

Добавим, в Украине все медицинские учреждения теперь должны строить по новым правилам. Это написано в обновленных государственных строительных нормах (ГСН).