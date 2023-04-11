У Київській області повністю відбудували амбулаторію сімейної медицини, яку знищили росіяни

Макарівський селищний голова Вадим Токар та партнери. Фото: інформаційне агентство MTV

Під Києвом відбудували амбулаторію сімейної медицини, яку в березні минулого року знищили окупанти. До будівництва долучились благодійний фонд Київської Школи Економіки KSE Foundation, Київська обласна військова адміністрація, українські та міжнародні благодійники.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький.

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У березні 2022 року під час російської окупації внаслідок прямого влучення снаряда була зруйнована Макарівська амбулаторія. До початку повномасштабного вторгнення рф до медичного закладу зверталися 16 тисяч місцевих мешканців.

"Тому, щоб відновити доступ громадян до медичних послуг на "первинці", було прийнято рішення відновити будівлю за принципом Build Back Better. Тобто, не просто відремонтувати будівлю, а звести нову за найкращими світовими стандартами та забезпечити її сучасним обладнання", — розповів Радуцький.

За його словами, незабаром амбулаторія сімейної медицини отримає необхідне обладнання та почне працювати. Заклад дозволить забезпечити безперешкодний доступ до первинної медичної допомоги пацієнтів з Макарова та навколишніх населених пунктів.

Відбудований медичний заклад під Києвом. Фото: t.me/radutsky

Відбудований медичний заклад під Києвом. Фото: t.me/radutsky

Відбудований медичний заклад під Києвом. Фото: t.me/radutsky

Макарівський селищний голова Вадим Токар та партнери. Фото: t.me/radutsky

Нагадаємо, в Ірпені, що на Київщині, відбудують пошкоджений російськими окупантами стадіон "Чемпіон". Армія рф зруйнувала стадіон ще у березні 2022 року.

Також ми писали, що українська компанія QHome отримала підтримку від УВКБ ООН та Київської ОВА для виробництва та встановлення 100 будинків для сімей, які втратили свої будинки внаслідок війни. Кожен будинок розрахований на проживання чотирьох осіб та оснащений усім необхідним.

Додамо, в Україні всі медичні заклади відтепер мають будувати за новими правилами. Це прописано в оновлених державних будівельних нормах (ДБН).