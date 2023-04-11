Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Київській області повністю відбудували амбулаторію сімейної медицини, яку знищили росіяни arrow

У Київській області повністю відбудували амбулаторію сімейної медицини, яку знищили росіяни

11 квітня 2023 12:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Київській області повністю відбудували амбулаторію сімейної медицини, яку знищили росіяни
Макарівський селищний голова Вадим Токар та партнери. Фото: інформаційне агентство MTV
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Під Києвом відбудували амбулаторію сімейної медицини, яку в березні минулого року знищили окупанти. До будівництва долучились благодійний фонд Київської Школи Економіки KSE Foundation, Київська обласна військова адміністрація, українські та міжнародні благодійники. 

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький.

Читайте також:

Деталі

У березні 2022 року під час російської окупації внаслідок прямого влучення снаряда була зруйнована Макарівська амбулаторія. До початку повномасштабного вторгнення рф до медичного закладу зверталися 16 тисяч місцевих мешканців.

"Тому, щоб відновити доступ громадян до медичних послуг на "первинці", було прийнято рішення відновити будівлю за принципом Build Back Better. Тобто, не просто відремонтувати будівлю, а звести нову за найкращими світовими стандартами та забезпечити її сучасним обладнання", — розповів Радуцький.

За його словами, незабаром амбулаторія сімейної медицини отримає необхідне обладнання та почне працювати. Заклад дозволить забезпечити безперешкодний доступ до первинної медичної допомоги пацієнтів з Макарова та навколишніх населених пунктів. 

Отстроенное медицинское учреждение под Киевом
Відбудований медичний заклад під Києвом. Фото: t.me/radutsky 
Отстроенное медицинское учреждение под Киевом
Відбудований медичний заклад під Києвом. Фото: t.me/radutsky 
Отстроенное медицинское учреждение под Киевом
Відбудований медичний заклад під Києвом. Фото: t.me/radutsky 
Токар и партнеры
Макарівський селищний голова Вадим Токар та партнери. Фото: t.me/radutsky 

Нагадаємо, в Ірпені, що на Київщині, відбудують пошкоджений російськими окупантами стадіон "Чемпіон". Армія рф зруйнувала стадіон ще у березні 2022 року.

Також ми писали, що українська компанія QHome отримала підтримку від УВКБ ООН та Київської ОВА для виробництва та встановлення 100 будинків для сімей, які втратили свої будинки внаслідок війни. Кожен будинок розрахований на проживання чотирьох осіб та оснащений усім необхідним.

Додамо, в Україні всі медичні заклади відтепер мають будувати за новими правилами. Це прописано в оновлених державних будівельних нормах (ДБН).

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB