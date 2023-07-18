В Киевской области прокуроры конфисковали фальсифицированный алкоголь на 1,5 млн. грн. Фото: Киевская областная прокуратура

В Киевской области областные прокуроры разоблачили противоправную деятельность по реализации фальсифицированной алкогольной продукции. Злоумышленники создали фальсифицированный алкоголь на сумму в полтора миллиона гривен.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

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Детали дела

По данным следствия, группа лиц наладила приобретение и последующую продажу алкогольной продукции.

"Опасный для жизни и здоровья людей фальсификат в больших емкостях привозили на складские помещения, где расфасовывали по пластиковым тарам", — говорят следователи.

В Киевской области прокуроры конфисковали фальсифицированный алкоголь на 1,5 млн. грн. Фото: Киевская областная прокуратура

Правоохранители изъяли более 6500 литров спирта на сумму свыше 1 500 000 гривен, а также оборудование для производства алкогольных напитков, упаковочную тару и разлив.

Наказание фигурантам дела

Досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 УК Украины (изготовление, хранение, приобретение, использование при продаже товаров, поддельных марок акцизного налога, а также незаконное изготовление, хранение, сбыт подакцизных товаров) осуществляется детективами ТУ БЭБ в Киевской области при оперативном сопровождении ДСР Нацполиции Украины.

Напомним, ранее мы писали, что в Борисполе двое правонарушителей уничтожили авто оппонента. Все потому, что между мужчинами возник сильный конфликт.

Добавим, в Киевской области , а именно в Боряке, мужчина решил послушать русскую музыку прямо на улице. За это молодой человек получил и повестку, и административное правонарушение.

Также 17 июля в Печерском районе столицы правоохранители провели спецоперацию. Там задержали мужчину, который затеял стрельбу.