В Киевской области прокуроры конфисковали фальсифицированный алкоголь на 1,5 млн грн
В Киевской области областные прокуроры разоблачили противоправную деятельность по реализации фальсифицированной алкогольной продукции. Злоумышленники создали фальсифицированный алкоголь на сумму в полтора миллиона гривен.
Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.
Детали дела
По данным следствия, группа лиц наладила приобретение и последующую продажу алкогольной продукции.
"Опасный для жизни и здоровья людей фальсификат в больших емкостях привозили на складские помещения, где расфасовывали по пластиковым тарам", — говорят следователи.
Правоохранители изъяли более 6500 литров спирта на сумму свыше 1 500 000 гривен, а также оборудование для производства алкогольных напитков, упаковочную тару и разлив.
Наказание фигурантам дела
Досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 УК Украины (изготовление, хранение, приобретение, использование при продаже товаров, поддельных марок акцизного налога, а также незаконное изготовление, хранение, сбыт подакцизных товаров) осуществляется детективами ТУ БЭБ в Киевской области при оперативном сопровождении ДСР Нацполиции Украины.
Напомним, ранее мы писали, что в Борисполе двое правонарушителей уничтожили авто оппонента. Все потому, что между мужчинами возник сильный конфликт.
Добавим, в Киевской области , а именно в Боряке, мужчина решил послушать русскую музыку прямо на улице. За это молодой человек получил и повестку, и административное правонарушение.
Также 17 июля в Печерском районе столицы правоохранители провели спецоперацию. Там задержали мужчину, который затеял стрельбу.