Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киевской области прокуроры конфисковали фальсифицированный алкоголь на 1,5 млн грн arrow

В Киевской области прокуроры конфисковали фальсифицированный алкоголь на 1,5 млн грн

18 июля 2023 16:29
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области прокуроры конфисковали фальсифицированный алкоголь на 1,5 млн грн
В Киевской области прокуроры конфисковали фальсифицированный алкоголь на 1,5 млн. грн. Фото: Киевская областная прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киевской области областные прокуроры разоблачили противоправную деятельность по реализации фальсифицированной алкогольной продукции. Злоумышленники создали фальсифицированный алкоголь на сумму в полтора миллиона гривен.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, группа лиц наладила приобретение и последующую продажу алкогольной продукции.

"Опасный для жизни и здоровья людей фальсификат в больших емкостях привозили на складские помещения, где расфасовывали по пластиковым тарам", — говорят следователи.

 

В Киевской области прокуроры конфисковали фальсифицированный алкоголь на 1,5 млн. грн. Фото: Киевская областная прокуратура

Правоохранители изъяли более 6500 литров спирта на сумму свыше 1 500 000 гривен, а также оборудование для производства алкогольных напитков, упаковочную тару и разлив.

Наказание фигурантам дела

Досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 УК Украины (изготовление, хранение, приобретение, использование при продаже товаров, поддельных марок акцизного налога, а также незаконное изготовление, хранение, сбыт подакцизных товаров) осуществляется детективами ТУ БЭБ в Киевской области при оперативном сопровождении ДСР Нацполиции Украины.

Напомним, ранее мы писали, что в Борисполе двое правонарушителей уничтожили авто оппонента. Все потому, что между мужчинами возник сильный конфликт.

Добавим, в Киевской области , а именно в Боряке, мужчина решил послушать русскую музыку прямо на улице. За это молодой человек получил и повестку, и административное правонарушение.

Также 17 июля в Печерском районе столицы правоохранители провели спецоперацию. Там задержали мужчину, который затеял стрельбу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз