У Київській області прокурори конфіскували фальсифікований алкоголь на 1,5 млн грн
На Київщині обласні прокурори викрили протиправну діяльність з реалізації фальсифікованої алкогольної продукції. Зловмисники створили фальсифікований алкоголь на суму півтора мільйони гривень.
Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.
Деталі справи
За даними слідства, група осіб налагодила придбання та подальший продаж алкогольної продукції.
"Небезпечний для життя та здоров’я людей фальсифікат у великих ємностях привозили на складські приміщення, де розфасовували по пластикових тарах", — кажуть слідчі.
Правоохоронці вилучили понад 6500 літрів спирту на суму понад 1 500 000 гривень, а також обладнання для виробництва алкогольних напоїв, тару для пакування і розливу.
Покарання фігурантам справи
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України (виготовлення, зберігання, придбання, використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного податку, а також незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів), здійснюється детективами ТУ БЕБ у Київській області за оперативного супроводу ДСР Нацполіції України.
Нагадаʼмо, раніше ми писали, що в Борисполі двоє правопорушників знищили авто опонента. Усе через те, що між чоловіками виник сильний конфлікт.
Додамо, у Київській області, а саме в Боряці, чоловік вирішив послухати російську музику прямо на вулиці. За це молодик отримав і повістку, і адміністративне правопорушення.
Також 17 липня у Печерському районі столиці правоохоронці провели спецоперацію. Там затримали чоловіка, який затіяв стрілянину.