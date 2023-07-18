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У Київській області прокурори конфіскували фальсифікований алкоголь на 1,5 млн грн

18 липня 2023 16:29
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Київській області прокурори конфіскували фальсифікований алкоголь на 1,5 млн грн
У Київській області прокурори конфіскували фальсифікований алкоголь на 1,5 млн грн. Фото: Київська обласна прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

На Київщині обласні прокурори викрили протиправну діяльність з реалізації фальсифікованої алкогольної продукції. Зловмисники створили фальсифікований алкоголь на суму півтора мільйони гривень.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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Деталі справи

За даними слідства, група осіб налагодила придбання та подальший продаж алкогольної продукції.

"Небезпечний для життя та здоров’я людей фальсифікат у великих ємностях  привозили на складські приміщення, де розфасовували по пластикових тарах", — кажуть слідчі.

 

У Київській області прокурори конфіскували фальсифікований алкоголь на 1,5 млн грн. Фото: Київська обласна прокуратура

Правоохоронці вилучили понад 6500 літрів спирту на суму понад 1 500 000 гривень, а також обладнання для виробництва алкогольних напоїв, тару для пакування і розливу.

Покарання фігурантам справи

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України (виготовлення, зберігання, придбання, використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного податку, а також незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів), здійснюється детективами ТУ БЕБ у Київській області за оперативного супроводу ДСР Нацполіції України.

Нагадаʼмо, раніше ми писали, що в Борисполі двоє правопорушників знищили авто опонента. Усе через те, що між чоловіками виник сильний конфлікт.

Додамо, у Київській області, а саме в Боряці, чоловік вирішив послухати російську музику прямо на вулиці. За це молодик отримав і повістку, і адміністративне правопорушення.

Також 17 липня у Печерському районі столиці правоохоронці провели спецоперацію. Там затримали чоловіка, який затіяв стрілянину.

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