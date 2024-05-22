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В Киевской области произошел пожар в частном доме — есть погибшие, среди которых ребенок

22 мая 2024 09:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Пожар в Дитятках Киевской области 21 мая — есть погибшие
Спасатели ликвидируют пожар в Киевской области. Фото: t.me/dsns_telegram
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В селе Дитятки Киевской области произошел пожар в частном жилом доме. В результате возгорания погибли три человека, в том числе ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram в среду, 22 мая.

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В ГСЧС отметили, что пожар произошел вечером 21 мая. Пламенем был охвачен жилой дом площадью ориентировочно 98 кв. м.

"Во время работы пожарные обнаружили трех погибших 1973, 1978 и 2015 годов рождения. Пожар ликвидирован. Его причина устанавливается", — говорится в сообщении.

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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, 21 мая в Голосеевском районе Киева произошел масштабный пожар. Черный дым, быстро охвативший район, был виден из разных уголков столицы, вызывая беспокойство среди местных жителей.

Также в Киеве правоохранители сообщили мужчине о подозрении в поджоге квартиры. Для совершения этого преступления подозреваемый использовал легковоспламеняющуюся смесь и две автомобильные шины.

пожар
ГСЧС
Киевская область
спасатели
огонь

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