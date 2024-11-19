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В Киевской области отстроили мост — почему он был разрушен

19 ноября 2024 10:24
Аркадий Пастула - Редактор
В Киевской области восстановили мост до Иванкова
Мост, который отстроили в Киевской области. Фото: restoration.gov.ua
Аркадий Пастула - Редактор

В Киевской области отстроили мост на трассе Р-02 Киев — Иванков — Овруч. Он был разрушен во время полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину в феврале 2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

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Новый мост имеет длину 132 метра и ширину 12 метров. Он оснащен двумя полосами для движения и двумя служебными проходами. На проезжей части уложено два слоя асфальтобетона.

Мост Киев — Иванков — Овруч
Мост, который отстроили в Киевской области. Фото: restoration.gov.ua

"Для комфортного и безопасного движения обустроено автономное освещение, смонтировано оцинкованное барьерное и перильное ограждение, нанесена разметка и новые дорожные знаки. Откосы и конусы моста укреплены, а для качественного водоотвода устроены локальные очистные сооружения", — говорится в сообщении.

Строительство осуществлялось с использованием современных технологий, в частности антикоррозионной защиты металлических конструкций и тонкослойного покрытия бетонных элементов.

Новый мост соединил Иванков и Киев, обеспечив надежное транспортное сообщение.

Напомним, вблизи одного из сел Киевской области построили временный мост через реку Тетерев, который соединил Вышгородский и Бучанский районы.

Также в Киеве проводят ремонтные работы на аварийном мосту Метро. Там обустраивают новое покрытие и укрепляют конструкции для обеспечения безопасности движения.

война мост дороги Киевская область восстановление

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