В Киевской области восстановили мост до Иванкова

В Киевской области отстроили мост — почему он был разрушен
В Киевской области отстроили мост на трассе Р-02 Киев — Иванков — Овруч. Он был разрушен во время полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину в феврале 2022 года.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.
Восстановление моста в Киевской области
Новый мост имеет длину 132 метра и ширину 12 метров. Он оснащен двумя полосами для движения и двумя служебными проходами. На проезжей части уложено два слоя асфальтобетона.
"Для комфортного и безопасного движения обустроено автономное освещение, смонтировано оцинкованное барьерное и перильное ограждение, нанесена разметка и новые дорожные знаки. Откосы и конусы моста укреплены, а для качественного водоотвода устроены локальные очистные сооружения", — говорится в сообщении.
Строительство осуществлялось с использованием современных технологий, в частности антикоррозионной защиты металлических конструкций и тонкослойного покрытия бетонных элементов.
Новый мост соединил Иванков и Киев, обеспечив надежное транспортное сообщение.
Напомним, вблизи одного из сел Киевской области построили временный мост через реку Тетерев, который соединил Вышгородский и Бучанский районы.
Также в Киеве проводят ремонтные работы на аварийном мосту Метро. Там обустраивают новое покрытие и укрепляют конструкции для обеспечения безопасности движения.
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