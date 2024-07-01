Ракетный удар по Киевской области 30 июня — власти сообщили о трех пострадавших

Последствия обстрела Киева 30 июня. Фото: Стас Козлюк / "Новинарня"

В результате российского ракетного удара 30 июня в Киевской области пострадали три человека. Из-за падения обломков на территории одного из районов области повреждены три частных дома.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

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По данным Кравченко, среди пострадавших есть ребенок.

"Пострадали три человека, один из них — ребенок. Пострадавшие сейчас находятся в одной из районных больниц области. Люди получили всю необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Начальник Киевской ОВА отметил, что попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет.

"В результате падения обломков на территории одного из районов области повреждены три частных дома. В частности, выбиты окна, двери, иссеченные стены. Также повреждены складское помещение, ряд административных зданий, а также 16 транспортных средств — автомобили и мотоцикл", — добавил он.

Кравченко подчеркнул, что на месте обстрела продолжают работать оперативные службы.

Напомним, вечером в воскресенье, 30 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Обломки вражеской ракеты попали в 14-этажный жилой дом. Пострадали шесть человек. Среди пострадавших ребенок — 11-летняя девочка. У всех пострадавших острая реакция на стресс.

Затем в Киевской городской прокуратуре показали последствия ракетного удара по столице.