Ракетный удар по Киевской области 30 июня — власти сообщили о трех пострадавших

В Киевской области из-за обстрела есть пострадавшие, — КОВА
В результате российского ракетного удара 30 июня в Киевской области пострадали три человека. Из-за падения обломков на территории одного из районов области повреждены три частных дома.
Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.
Последствия атаки на Киевскую область
По данным Кравченко, среди пострадавших есть ребенок.
"Пострадали три человека, один из них — ребенок. Пострадавшие сейчас находятся в одной из районных больниц области. Люди получили всю необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.
Начальник Киевской ОВА отметил, что попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет.
"В результате падения обломков на территории одного из районов области повреждены три частных дома. В частности, выбиты окна, двери, иссеченные стены. Также повреждены складское помещение, ряд административных зданий, а также 16 транспортных средств — автомобили и мотоцикл", — добавил он.
Кравченко подчеркнул, что на месте обстрела продолжают работать оперативные службы.
Напомним, вечером в воскресенье, 30 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Обломки вражеской ракеты попали в 14-этажный жилой дом. Пострадали шесть человек. Среди пострадавших ребенок — 11-летняя девочка. У всех пострадавших острая реакция на стресс.
Затем в Киевской городской прокуратуре показали последствия ракетного удара по столице.
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