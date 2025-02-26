Журналистка Татьяна Кулик и хирург Павел Иванчов погибли в результате атаки дронов

Татьяна Кулик (Иванчова). Фото: соцсети

В ночь на 26 февраля российская атака дронами на Киевщине унесла жизни известной журналистки Татьяны Кулик и ее мужа, профессора, заведующего кафедрой хирургии №3 Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Павла Иванчова. Вражеский беспилотник попал в их дом в селе Крюковщина Бучанского района.

Об этом сообщила редакция Укринформ, которые сотрудничали с Татьяной Кулик.

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Соседи пытались спасти супругов, однако из-за мощного взрыва и стремительного распространения огня шансов на спасение не было.

Пожар в доме супругов после атаки дрона. Фото: Нацполиция

В редакции "Укринформ" рассказали, что Татьяна Кулик была известной украинской журналисткой, членом Национального союза журналистов Украины. Она работала автором и ведущей проекта "Нация непобедимых" в агентстве "Укринформ" и исполняла обязанности главного редактора Главной редакции мультимедиа.

До этого работала главным редактором общественно-публицистических программ "Центрального канала" (КГТРК), телеведущей Общественного вещания, а также во Всемирной службе радиовещания Украины. Она закончила обучение в Национальном университете культуры и искусств, начинала карьеру как литературный редактор, а с 2015 до 2017 года была заместителем директора ТО "Крещатик, 26" - филиала ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

Татьяна Кулик. Фото: соцсети

Коллеги из "Укринформа" шокированы ее трагической гибелью и выражают глубокие соболезнования родным. Генеральный директор агентства Сергей Череватый отметил, что Татьяна сделала немало материалов о борьбе украинцев и их отваге.

"Татьяна Кулик была замечательной журналисткой, делала много программ о нашей борьбе и наших героях. Еще вчера мы общались по подготовке интервью Кирилла Буданова. Она навсегда останется в наших сердцах и в нашей памяти. Мы будем мстить за нашу коллегу материалами, которые разоблачают военные преступления агрессора. И, как сказал в этом интервью Кирилл Буданов, все палачи украинского народа обязательно понесут наказание", — заявил Сергей Череватый.

Вместе с Татьяной Кулик погиб и ее муж Павел Иванчов, ведущий украинский хирург, ученый и педагог. Он руководил кафедрой хирургии №3 НМУ Богомольца, был специалистом в области опухолевой хирургии, управления и организации медицинских учреждений.

Хирург Павел Иванчов. Фото: соцсети

Его научный багаж включает более 200 публикаций, 21 патент Украины на изобретение, учебники и монографии. Он также возглавлял клиническую базу и был ответственным за лечебную работу отделения хирургии №3 Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Напомним, в Киевской области, в Бучанском районе, ночью, 26 февраля, загорелся дом в результате вражеской дроновой атаки.