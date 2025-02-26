Журналістка Тетяна Кулик і хірург Павло Іванчов загинули внаслідок атаки дронів

Тетяна Кулик (Іванчова). Фото: соцмережі

У ніч на 26 лютого російська атака дронами на Київщині забрала життя відомої журналістки Тетяни Кулик та її чоловіка, професора, завідувача кафедри хірургії №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Павла Іванчова. Ворожий безпілотник влучив у їхній будинок у селі Крюківщина Бучанського району.

Про це повідомила редакція Укрінформ, які співпрацювали із Тетяною Кулик.

Читайте також:

Російський дрон вбив хірурга Павла Іванчова та журналістку Тетяну Кулик

Сусіди намагалися врятувати подружжя, проте через потужний вибух і стрімке поширення вогню шансів на порятунок не було.

Пожежа у будинку подружжя після атаки дрона. Фото: Нацполіція

У редакції "Укрінформ" розповіли, що Тетяна Кулик була відомою українською журналісткою, членкинею Національної спілки журналістів України. Вона працювала авторкою та ведучою проєкту "Нація непереможних" в агентстві "Укрінформ" і виконувала обов’язки головного редактора Головної редакції мультимедіа.

До цього працювала головною редакторкою суспільно-публіцистичних програм "Центрального каналу" (КДТРК), телеведучою Суспільного мовлення, а також у Всесвітній службі радіомовлення України. Вона закінчила навчання в Національному університеті культури і мистецтв, починала кар’єру як літературна редакторка, а з 2015 до 2017 року була заступницею директора ТО "Хрещатик, 26" – філії ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України".

Тетяна Кулик. Фото: соцмережі

Колеги з "Укрінформу" шоковані її трагічною загибеллю та висловлюють глибокі співчуття рідним. Генеральний директор агентства Сергій Череватий наголосив, що Тетяна зробила чимало матеріалів про боротьбу українців та їхню відвагу.

"Тетяна Кулик була чудовою журналісткою, робила багато програм про нашу боротьбу та наших героїв. Ще вчора ми спілкувалися щодо підготовки інтерв’ю Кирила Буданова. Вона назавжди залишиться в наших серцях і в нашій пам’яті. Ми будемо мститися за нашу колегу матеріалами, які викривають воєнні злочини агресора. І, як сказав у цьому інтерв’ю Кирило Буданов, всі кати українського народу обов’язково понесуть покарання", — заявив Сергій Череватий.

Разом із Тетяною Кулик загинув і її чоловік Павло Іванчов, провідний український хірург, науковець та педагог. Він керував кафедрою хірургії №3 НМУ Богомольця, був фахівцем у сфері пухлинної хірургії, управління та організації медичних закладів.

Хірург Павло Іванчов. Фото: соцмережі

Його науковий доробок включає понад 200 публікацій, 21 патент України на винахід, підручники та монографії. Він також очолював клінічну базу та був відповідальним за лікувальну роботу відділення хірургії №3 Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, у Київській області, в Бучанському районі, вночі, 26 лютого, загорівся будинок внаслідок ворожої дронової атаки.