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В Киевской области задержали водителя, который управлял автомобилем под наркотиками

29 апреля 2023 21:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киевской области задержали водителя, который управлял автомобилем под наркотиками
Полицейский рядом с автомобилем. Фото: patrolpolice.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Вчера утром, 28 апреля, в Киевской области был задержан водитель, управлявший автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Патрульные села Чайки составили протокол на фигуранта.

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

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"При несении службы на автодороге Киев — Ковель патрульные остановили автомобиль Kia за нарушение правил дорожного движения", — говорится в сообщении.

Правоохранители заметили у водителя признаки наркотического опьянения. Задержанный отказался пройти осмотр в медицинском заведении.

Патрульные отстранили водителя от вождения и составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения осмотра) КУоАП.

"Друзья, управляйте ответственно, соблюдайте ПДД. Берегите себя и других участников дорожного движения!" — отметили в полиции.

Документы водителя, управляющего авто под наркотиками
Документы водителя, который управлял авто под наркотиками. Фото: патрульная полиция Киевской области

Напомним, 26 апреля в Киеве патрульные задержали нетрезвого водителя, который совершил ДТП и устроил гонку. Водитель скрывался от правоохранителей.

Также мы писали, что патрульные в Киеве задержали 20-летнего мужчину, который хранил наркотики. Полицейские обнаружили у задержанного 17 свертков с наркотиками.

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