У Київській області затримали водія, який керував автомобілем під наркотиками
Вчора зранку, 28 квітня, у Київській області затримали водія, який керував автомобілем у стані наркотичного сп‘яніння. Патрульні села Чайки склали протокол на фігуранта.
Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.
Поліцейські затримали водія "під кайфом"
"Під час несення служби на автодорозі Київ — Ковель патрульні зупинили автомобіль Kia за порушення правил дорожнього руху", — йдеться в повідомленні.
Правоохоронці помітили у водія ознаки наркотичного сп‘яніння. Затриманий відмовився пройти огляд у медичному закладі.
Патрульні відсторонили водія від керування авто та склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп‘яніння або відмова від проходження огляду) КУпАП.
"Друзі, керуйте відповідально, дотримуйтеся ПДР. Бережіть себе та інших учасників дорожнього руху!" — наголосили в поліції.
Нагадаємо, 26 квітня у Києві патрульні затримали нетверезого водія, який скоїв ДТП та влаштував перегони. Водій втікав від правоохоронців.
Також ми писали, що патрульні у Києві затримали 20-річного чоловіка, який зберігав наркотики. Поліцейські виявили у затриманого 17 згортків із наркотиками.