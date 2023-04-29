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У Київській області затримали водія, який керував автомобілем під наркотиками

29 квітня 2023 21:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Київській області затримали водія, який керував автомобілем під наркотиками
Поліцейський поряд з автомобілем. Фото: patrolpolice.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вчора зранку, 28 квітня, у Київській області затримали водія, який керував автомобілем у стані наркотичного сп‘яніння. Патрульні села Чайки склали протокол на фігуранта.

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.

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"Під час несення служби на автодорозі Київ — Ковель патрульні зупинили автомобіль Kia за порушення правил дорожнього руху", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці помітили у водія ознаки наркотичного сп‘яніння. Затриманий відмовився пройти огляд у медичному закладі. 

Патрульні відсторонили водія від керування авто та склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп‘яніння або відмова від проходження огляду) КУпАП. 

"Друзі, керуйте відповідально, дотримуйтеся ПДР. Бережіть себе та інших учасників дорожнього руху!" — наголосили в поліції.

Документы водителя, который управлял авто под наркотиками
Документи водія, який керував авто під наркотиками. Фото: патрульна поліція Київської області

Нагадаємо, 26 квітня у Києві патрульні затримали нетверезого водія, який скоїв ДТП та влаштував перегони. Водій втікав від правоохоронців.

Також ми писали, що патрульні у Києві затримали 20-річного чоловіка, який зберігав наркотики. Поліцейські виявили у затриманого 17 згортків із наркотиками. 

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