Главная Киев В Киевской ОВА резко отреагировали на концерт YAKTAK

В Киевской ОВА резко отреагировали на концерт YAKTAK

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 22:58
Концерт YAKTAK в пригороде Киева 28 августа — Калашник отреагировал
Николай Калашник. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник отреагировал на концерт YAKTAK в Софиевской Борщаговке. Он обратился в полицию для соответствующего реагирования.

Об этом Николай Калашник сообщил в Telegram в четверг, 28 августа.

Читайте также:

Реакция Киевской ОГА на концерт YAKTAK 28 августа

"Информирую, что на этой неделе провел очередное заседание Совета обороны Киевской области, где в присутствии руководителей силовых структур, глав районов и общин довел решение Правительства о порядке проведения массовых мероприятий — все мероприятия могут происходить исключительно по согласованию с военным командованием и с учетом требований безопасности", — рассказал Калашник.

По его словам, сегодня мероприятие не имело такого согласования, в результате чего он обратился к правоохранителям.

Калашник подчеркнул, что его возмущает то, что в эти дни в Киеве и области объявлен траур по погибшим в результате российского массированного обстрела в ночь на 28 августа. По его словам, когда украинцы склоняют головы в скорби, подобные праздничные мероприятия недопустимы.

Концерт остановлен, а люди разошлись.

"Административные материалы по статье 185-1 КУоАП составлены на организатора мероприятия и главу Борщаговского поселкового совета. Спасибо руководству Главного управления Национальной полиции в Киевской области за быструю реакцию. Безопасность людей и уважение к памяти погибших — самое главное", — добавил Калашник.

null
Пост Калашника. Фото: скриншот

Напомним, в сети сообщили, что в пригороде Киева YAKTAK проводит концерт. Украинцы гневно отреагировали в комментариях.

А 29 августа в Киеве объявлен День траура по погибшим в результате российского обстрела в ночь на 28 августа.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
