Головна Київ YAKTAK проводить концерт у передмісті Києва після обстрілу

YAKTAK проводить концерт у передмісті Києва після обстрілу

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 22:09
Концерт YAKTAK в Софіївській Борщагівці 28 серпня — як реагують українці
Ярослав Карпук. Фото: instagram.com/yaktak_official

Український співак Ярослав Карпук, більш популярний як YAKTAK, проводить концерт в передмісті Києва. Захід відбувається на тлі розбору завалів після російської масованої атаки у ніч проти 28 серпня.

Про це стало відомо із соцмереж.

Читайте також:

Виступ YAKTAK у Софіївській Борщагівці 28 серпня

У мережі публікують відео, на яких видно велике скупчення людей та сцену в передмісті Києва. Наразі там проходить концерт YAKTAK.

Концерт 29 серпня

В Instagram YAKTAK повідомив, що концерт, який повинен був відбутися в Києві 29 серпня, перенесено. Причиною є День жалоби за загиблими внаслідок масованого російського обстрілу у ніч проти 28 серпня.

null
Скриншот Instagram-stories YAKTAK

Як реагують українці

Під дописами артиста в Instagram українці пишуть гнівні коментарі. Вони називають його концерт "танцями на кістках" після російського масованого обстрілу.

null
Коментарі під дописом YAKTAK. Фото: скриншот 
null
Коментарі під дописом YAKTAK. Фото: скриншот 
null
Коментарі під дописом YAKTAK. Фото: скриншот 

Масований російський обстріл Києва 28 серпня

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 28 серпня масовано атакували Київ ракетами та дронами. У Дарницькому районі зафіксовано влучання в багатоповерхівку. Наразі відомо про 21 загиблого. Рятувально-пошукова операція триває.

У поліції показали перші кадри після російського обстрілу столиці.

Крім того, Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків російського обстрілу Дарницького району Києва.

А 29 серпня мер Віталій Кличко оголосив Днем жалоби за загиблими в Києві 29 серпня. До столиці приєдналися також Сумщина та Полтавщина.

Київ концерт обстріли співак YAKTAK День жалоби
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
