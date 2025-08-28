Концерт YAKTAK в Софіївській Борщагівці 28 серпня — як реагують українці

YAKTAK проводить концерт у передмісті Києва після обстрілу
Український співак Ярослав Карпук, більш популярний як YAKTAK, проводить концерт в передмісті Києва. Захід відбувається на тлі розбору завалів після російської масованої атаки у ніч проти 28 серпня.
Про це стало відомо із соцмереж.
Виступ YAKTAK у Софіївській Борщагівці 28 серпня
У мережі публікують відео, на яких видно велике скупчення людей та сцену в передмісті Києва. Наразі там проходить концерт YAKTAK.
Концерт 29 серпня
В Instagram YAKTAK повідомив, що концерт, який повинен був відбутися в Києві 29 серпня, перенесено. Причиною є День жалоби за загиблими внаслідок масованого російського обстрілу у ніч проти 28 серпня.
Як реагують українці
Під дописами артиста в Instagram українці пишуть гнівні коментарі. Вони називають його концерт "танцями на кістках" після російського масованого обстрілу.
Масований російський обстріл Києва 28 серпня
Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 28 серпня масовано атакували Київ ракетами та дронами. У Дарницькому районі зафіксовано влучання в багатоповерхівку. Наразі відомо про 21 загиблого. Рятувально-пошукова операція триває.
У поліції показали перші кадри після російського обстрілу столиці.
Крім того, Новини.LIVE підготували фоторепортаж наслідків російського обстрілу Дарницького району Києва.
А 29 серпня мер Віталій Кличко оголосив Днем жалоби за загиблими в Києві 29 серпня. До столиці приєдналися також Сумщина та Полтавщина.
