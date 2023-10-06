В Киевской ОВА оправдались за скандальную закупку генераторов

Генератор на улице в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киевской ОВА предоставили разъяснения относительно информации по закупке генераторов. Там заявили, что она организована в соответствии с процедурой, предусмотренной законодательством.

Об этом сообщает КОВА.

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Закупка генераторов для Киева

"В рамках выполнения работ по усилению защиты энергетических объектов области Департамент гражданской защиты, обороны и взаимодействия с правоохранительными органами проводит закупку 45 генераторов", — говорится в сообщении.

В КОВА сообщили, что вся необходимая документация изложена в электронной системе публичных закупок ProZorro. Там отметили, что Департаментом гражданской защиты, обороны и взаимодействия с правоохранительными органами производится закупка исключительно дизельных генераторов.

Администрация утверждает, что ценовое предложение на выбранные генераторы является конкурентным и не противоречит никаким нормам и стандартам ведения рыночной конкуренции.

В настоящее время оплата за товар не произведена.

"Киевская ОГА стоит на позициях полной открытости, прозрачности, подотчетности перед жителями области и нулевой толерантности ко всем возможным коррупционным действиям. С целью дополнительной проверки закупки будет проведен внеплановый внутренний аудит", — говорится в сообщении.

Что известно о скандальной закупке

Подчиненных городского головы Киева Виталия Кличко подозревают в присвоении почти 3 млн грн государственных средств. Столичная прокуратура установила факт нарушения интересов государства в бюджетной сфере по результатам проведенной Департаментом КГГА закупки 400 генераторов на средства местного бюджета.

В ноябре прошлого года профильный Департамент КГГА приобрел за средства местного бюджета 400 генераторов на общую сумму более 28,6 млн грн, включая налог на добавленную стоимость.

"В силу положений постановления Кабинета Министров Украины от 09.11.2022 № 1260 генераторы отнесены к перечню товаров первой необходимости, операции по ввозу и поставке которых на таможенной территории Украины освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость. Однако, Департамент при закупке генераторов безосновательно указанного товара сумму налога на добавленную стоимость в размере 4,7 млн грн", — сообщают в прокуратуре.

Субъектом хозяйствования в добровольном порядке возвращено в бюджет только 1,8 млн грн, при этом остались невозмещенными средства в размере 2,9 млн грн.

"Реагируя на выявленные нарушения, Киевская городская прокуратура обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском в интересах государства в лице Киевской городской военной администрации и ее профильного Департамента о взыскании с субъекта хозяйствования безосновательно полученных средств и штрафных санкций в сумме более 3 млн грн", — говорится в сообщении.

Напомним, специалисты Бюро экономической безопасности в Киеве предотвратили растрату государственных средств на сумму 12,4 миллионов гривен. Их планировали потратить на ремонт одного из столичных коммунальных предприятий, подчиненных непосредственно местным властям.

Также мы писали, что в течение лета и сентября киевские чиновники и нардепы ездили в командировку, среди них были и зарубежные. Они были с визитами в Великобритании, Австрии, Хорватии и Испании. На свои счета пять руководителей департаментов КГГА, шесть депутатов Киевсовета и руководители двух коммунальных учреждений получили 737 тысяч гривен в качестве компенсации расходов во время поездок на работе.