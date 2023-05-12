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У київському метро відкриють раніше закриті вестибюлі на 10 станціях: перелік

12 травня 2023 13:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У київському метро відкриють раніше закриті вестибюлі на 10 станціях: перелік
Метро в Києві. Фото: ЛІГА.net
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Києві з 14 травня відкриють вестибюлі станцій столичного метрополітену, які були тимчасово закриті через війну. Рішення узгоджено з Нацполіцією, задля безпеки громадян.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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На яких станціях відкриють вестибюлі

Тимчасово закриті вестибюлі столичного метро відкриють на таких станціях:

  • "Чернігівська",
  • "Лівобережна", 
  • "Нивки", 
  • "Святошин", 
  • "Героїв Дніпра",
  • "Оболонь", 
  • "Контрактова площа",
  • "Васильківська",
  • "Харківська",
  • "Позняки".

Як стверджує начальник КМВА Сергій Попко, рішення відкриття вестибюлів на станціях ухвалено задля комфортного пересування киян і гостей міста метрополітеном.

"Київська міська військова адміністрація систематично працює над удосконаленням захисту та безпеки столиці, її мешканців. Але при цьому ми не забуваємо, що усі безпекові заходи повинні максимально поєднуватися із комфортом цивільного життя киян і гостей міста. Також підземні станції продовжують цілодобово працювати як укриття для людей", — сказав Попко.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, скільки повітряних тривог лунало у Києві з початку війни.

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