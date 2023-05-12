Скільки повітряних тривог лунало у Києві з початку війни

Люди в укритті у київському метро під час повітряної тривоги. Фото: КМВА

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у Києві повітряна тривога лунала 740 разів. Загалом, це понад 850 годин.

Про це розповіли в Міністерстві оборони України.

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"З 24 лютого 2022 року в Києві спрацювало 740 повітряних тривог. Загалом тривоги тривали 851 годину 38 хвилин", — розповіли у відомстві.

Там також відзначили Повітряні Сили ЗСУ, які захищають небо столиці.

"Вже понад два місяці "Вартові київського неба" працюють бездоганно — жодна ракета чи безпілотник не досягли своєї цілі", — сказали в Міноборони.

Нагадаємо, востаннє повітряна тривога в столиці звучала у ніч з 8 на 9 травня. Тоді окупанти застосували крилаті ракети, які були запущені з чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, імовірно, з району Каспійського моря. Але усі ракети, а це близько 15 одиниць зброї, були збиті протиповітряною обороною.

Проте попередньої ночі, з 7 на 8 травня, Київ пережив наймасовішу дронову атаку за увесь час повномасштабної війни. Над столицею було збито 36 безпілотників-камікадзе.

Також Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв розповів, що небо Києва захищатимуть нові мобільні групи протиповітряної оборони. Також нові ППО захищатимуть повітряний простір півночі України.