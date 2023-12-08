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В киевском метро закроют движение поездов на шести станциях — о каких идет речь

8 декабря 2023 12:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В киевском метро закроют движение поездов на шести станциях — о каких идет речь
Станция метрополитена в Киеве. Фото: РБК-Украина
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В киевском метрополитене с 9 декабря остановят движение поездов на шести станциях синей ветки. Там будет проведен срочный ремонт перегонного тоннеля.

Об этом сообщает КГГА.

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Постоянная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям КГГА решила провести срочный ремонт перегонного тоннеля между станциями "Демеевская" и "Теремки". Движение поездов на этом отрезке придется полностью остановить до завершения работ.

В этот период поезда будут курсировать между станциями "Героев Днепра" и "Лыбедская".

Однако станции метро "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки" продолжат круглосуточную работу в режиме укрытия.

Для перевозки пассажиров предусмотрены дублирующие маршруты наземного транспорта от Теремков до Лыбедской.

"Остановка движения поездов на этом участке линии метро — вынужденный шаг во избежание внештатной ситуации во время интенсивного движения поездов", — говорится в сообщении.

В КГГА объяснили, что из-за неравномерных процессов разуплотнения, виброползучести вокруг грунтового массива и нагрузки на туннельную оправу появился риск потери устойчивости туннельных сооружений.

По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около шести месяцев и будут проводиться на поверхности земли.

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Скриншот поста КГГА
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Скриншот поста КГГА

Напомним, что в Киеве открыли Подольско-Воскресенский мост для проезда спецтранспорта, автомобилей экстренных служб и городских автобусов 1 декабря. Будет работать автобусный маршрут по направлению Станция метро "Площадь Украинских Героев" — станция метро "Левобережная".

Также мы писали, что в Харькове откроют детский сад в метрополитене. Его смогут посещать дети старшего дошкольного возраста.

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