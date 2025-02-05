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В киевском суде напали на журналистку — детали

5 февраля 2025 15:22
Ольга Антоновская - редактор
В Киеве в суде напали на журналистку — что известно
Украинский полицейский. Фото иллюстративное: Нацполиция
Ольга Антоновская - редактор

В одном из судов Киева напали на журналистку. Это произошло перед заседанием по делу об убийстве подростка.

Об этом сообщила полиция Киева в Telegram в среду, 5 февраля.

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Как отмечают в полиции, видео столкновения обнародовали в сети. Установили, что конфликт произошел в одном из судов Киева. Там сегодня должны были рассмотреть дело

Полиция устанавливает обстоятельства нападения на журналиста в одном из судов города, где должно было состояться слушание дела об убийстве подростка. Инцидент произошел в прошлом году на станции столичного фуникулера.

"Мать подозреваемого во время общения с журналистами выхватила у представительницы медиа телефон и ударила журналистку", — информируют в полиции.

Повідомлення поліції про інцидент у суді
Сообщение полиции. Фото: скриншот

Как отметили в сообщении, на место направили следственно-оперативную группу, чтобы установить все обстоятельства происшествия. Вместе с тем, заявлений или обращений относительно происшествия в полицию не поступало.

Напомним, убийство подростка произошло в Киеве в начале апреля 2024 года. Во время спора служащий правоохранительных органов толкнул подростка. Тот упал и поранился, разбив стекло. Парень скончался на месте происшествия.

Сотруднику Управления государственной охраны за убийство парня грозит пожизненное заключение. Расследование по делу проводили работники ГБР.

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