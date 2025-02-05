У Києві в суді напали на журналістку — що відомо

Український поліцейський. Фото ілюстративне: Нацполіція

В одному з судів Києва напали на журналістку. Це сталося перед засіданням у справі про вбивство підлітка.

Про це повідомила поліція Києва в Telegram у середу, 5 лютого.

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Як зазначають у поліції, відео сутички оприлюднили в мережі. Встановили, що конфлікт стався в одному з судів Києва. Там сьогодні мали розглянути справу

Поліція встановлює обставини нападу на журналіста в одному з судів міста, де мало відбутись слухання справи щодо вбивства підлітка. Інцидент трапився минулого року на станції столичного фунікулера.

"Мати підозрюваного під час спілкування із журналістами вихопила у представниці медіа телефон та вдарила журналістку", — інформують у поліції.

Повідомлення поліції. Фото: скриншот

Як зазначили у повідомленні, на місце направили слідчо-оперативну групу, аби встановити всі обставини події. Разом з тим, заяв чи звернень щодо події до поліції не надходило.

Нагадаємо, вбивство підлітка сталося у Києві на початку квітня 2024 року. Під час суперечки службовець правоохоронних органів штовхнув підлітка. Той упав і поранився, розбивши скло. Хлопець помер на місці події.

Співробітнику Управління державної охорони за вбивство хлопця загрожує довічне ув'язнення. Розслідування у справі проводили працівники ДБР.