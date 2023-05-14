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В Киевскую область привезли льва, которого эвакуировали из Краматорска

14 мая 2023 22:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киевскую область привезли льва, которого эвакуировали из Краматорска
Лев Акеру, которого эвакуировали в Киевскую область. Фото: UAnimals
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Зоозащитники эвакуировали льва Акеру из-под обстрелов в Краматорске в Киевскую область. Всю жизнь животное содержали в частной собственности, однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину семья, в которой жил лев, эвакуировалась. Акеру некоторое время находился в одиночестве.

Об этом сообщает UAnimals.

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Эвакуация льва в Киевскую область

"Наши военные нашли его похудевшим, голодным и истощенным — сколько времени он пробыл один? По просьбе военных мы эвакуировали Акеру в Центр спасения диких животных, что в Киевской области", — рассказали зоозащитники.

Они сообщили, что в Центре спасения диких животных заботятся о льве. Акера получает необходимое питание и уход. Животное уже понемногу приходит в себя от постоянных обстрелов.

К тому же в Центре спасения находятся еще 14 крупных хищников.

"И для нас это не просто цифра, а 14 очень сложных и болезненных историй. Эти животные — жертвы эксплуатации, российского вторжения и человеческой измены", — отметили зоозащитники.

Напомним, зоозащитники организации UAnimals обратились в полицию из-за контактного зверинца в Киевской области. Маленьких львят гостям предлагают в качестве реквизита для фотографий.

Также мы писали, что 24 марта в Киевском зоопарке начался сезон перехода животных в летние экспозиции. На воду выпустили семью пеликанов: 16 розовых и четыре вьющихся.

Добавим, крыса Дарий из Норвегии научилась писать картины. Он был питомцем девушки по имени Амалия Андерсон. Она сейчас учится на искусствоведа. И именно она научила крысу рисовать лапками картины.

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