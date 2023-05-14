У Київську область привезли лева, якого евакуювали з Краматорська

Лев Акеру, якого евакуювали до Київської області. Фото: UAnimals

Зоозахисники евакуювали лева Акеру з-під обстрілів в Краматорську до Київської області. Все життя тварину утримували в приватній власності, однак після початку повномасштабного вторгнення Росії в України сім'я, в якій жив лев, евакуювалася. Акеру певний час перебував наодинці.

Про це повідомляє UAnimals.

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"Наші військові знайшли його схудлим, голодним та змарнілим — скільки часу він пробув сам?.. На прохання військових ми евакуювали Акеру до Центру порятунку диких тварин, що на Київщині", — розповіли зоозахисники.

Вони повідомили, що в Центрі порятунку диких тварин піклуються про лева. Акера отримує необхідне харчування і догляд. Тварина вже потроху оговтується від постійних обстрілів.

До того ж у Центрі порятунку перебувають ще 14 великих хижаків.

"І для нас це не просто цифра, а 14 дуже складних і болючих історій. Ці тварини — жертви експлуатації, російського вторгнення та людської зради", — наголосили зоозахисники.

Нагадаємо, зоозахисники організації UAnimals звернулися до поліції через контактний звіринець на Київщині. Маленьких левенят гостям пропонують як реквізит для фотографій.

Також ми писали, що 24 березня у Київському зоопарку розпочався сезон переходу тварин до літніх експозицій. На воду випустили родину пеліканів: 16 рожевих та чотири кучерявих.

Додамо, пацюк Дарій з Норвегії навчився писати картини. Він був вихованцем дівчини на ім'я Амалія Андерсон. Вона зараз навчається на мистецтвознавицю. І саме вона навчила пацюка малювати лапками картини.