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В "Киевзеленстрое" Нацполиция проводит обыски: что известно

11 августа 2023 14:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В "Киевзеленстрое" Нацполиция проводит обыски: что известно
Обыски
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В служебных помещениях "Киевзеленстрой" правоохранители проводят обыски. В настоящее время сотрудники компании способствуют следствию.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

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"Обыски проводят сотрудники следственного управления ГУ Национальной полиции в г. Киеве. КО "Киевзеленстрой" предоставляет все необходимые имеющиеся документы и всячески способствует полному и всестороннему расследованию в установленном уголовно-процессуальном законодательстве порядке", - говорится в сообщении.

Растрата бюджетных средств

В свою очередь в пресс-службе Киевской городской прокуратуры заявили, что следственные действия проходят в рамках уголовного производства, начатого "по факту растраты денежных средств работниками КО "Киевзеленстрой" в ходе реализации программ по капитальному ремонту, реконструкции, строительству и содержанию зеленых насаждений на территории города Киева ".

"В настоящее время с целью изъятия документации для установления суммы нанесенного ущерба проводят обыски в КО "Киевзеленстрой" и подрядных организациях, которые были привлечены для выполнения вышеуказанных работ", - говорится в сообщении.

Какое наказание ждет чиновников

Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 8 лет. Также их лишат права работать на определенных должностях или заниматься конкретной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, директор скандального Киевзеленстроя Алексей Король ушел с должности. В прощальном обращении чиновник поблагодарил за сотрудничество многотысячный коллектив.

 

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