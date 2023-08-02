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Керівник скандального Київзеленбуду звільнився з посади: що відомо

2 серпня 2023 11:17
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Керівник скандального Київзеленбуду звільнився з посади: що відомо
Колишній директор Київзеленбуду Олексій Король. Фото: Вечірній Київ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Директор скандального Київзеленбуду Олексій Король йде з посади. У прощальному зверненні посадовець подякував за співпрацю багатотисяячному колективу.

Про це Олексій Король повідомив на своїй Facebook-сторінці.

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Деталі

Колишній керівник Київзеленбуду, що останні роки хоч і були складними, але виявились плідними.

"Вчора я завершив свою роботу в КО "Київзеленбуд". Це були 4 роки викликів, з якими ми впоралися. Кажу "ми", бо все те, що вдалося досягнути — це робота команди. Спочатку був час інтенсивної роботи з капремонтів і будівництва парків і скверів. Далі ковідний карантин і от зараз повномасштабна війна. І в цих умовах найголовнішим було зберегти команду, підтримувати колектив: і в умовах ненормованого графіка, і під час віддаленої роботи, і особливо з 24 лютого 2022", — написав екскерівник підприємства.

Король також заявив, що особисто йому є, чим пишатись за роки роботи в установі.

 

Керівник скандального Київзеленбуду звільнився з посади. Скриншот 

Нагадаємо, раніше ми писали, що в столиці черговий скандал із витрачанням бюджетних коштів. Цього разу Київзеленбуд планує витратити цілих 5 мільйонів гривень на ремонт парку "Вічної слави".

Також ми писали, що посадовців Київзеленбуду підозрюють у виплатах 2 млн грн "мертвим душам". 

Додамо, прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами досудового розслідування національного антикорупційного бюро України скерував до суду обвинувальний акт. Обвинувачуються 10 осіб у розкраданні понад 115 млн гривень коштів комунального об’єднання "Київзеленбуд".

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