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У "Київзеленбуді" Нацполіція проводить обшуки: що відомо

11 серпня 2023 14:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У "Київзеленбуді" Нацполіція проводить обшуки: що відомо
Будівля "Київзеленбуду". Фото: прокуратура Києва / facebook
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У службових приміщеннях "Київзеленбуд" правоохоронці проводять обшуки. Наразі працівники компанії сприяють слідству.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

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"Обшуки проводять співробітники слідчого управління ГУ Національної поліції в м. Києві. КО "Київзеленбуд" надає всі необхідні наявні документи та всіляко сприяє повному й всебічному розслідуванню у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку", — йдеться у повідомленні. 

Розтрата бюджетних коштів

Своєю чергою у пресслужбі Київської міської прокуратури заявили, що слідчі дії проходять в рамках кримінального провадження, яке розпочато "за фактом розтрати грошових коштів працівниками КО "Київзеленбуд" в ході реалізації програм з капітального ремонту, реконструкції, будівництва та утримання зелених насаджень на території міста Києва".

"На теперішній час з метою вилучення документації для встановлення суми завданих збитків проводять обшуки у КО "Київзеленбуд" та підрядних організаціях, які були залучені для виконання вищевказаних робіт", — йдеться у повідомленні.

Яке покарання чекає на чиновників

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 8 років. Також їх позбавлять права працювати на певних посадах або займатися конкретною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, директор скандального "Київзеленбуду" Олексій Король пішов з посади. У прощальному зверненні посадовець подякував за співпрацю багатотисячному колективу.

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