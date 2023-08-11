У "Київзеленбуді" Нацполіція проводить обшуки: що відомо
У службових приміщеннях "Київзеленбуд" правоохоронці проводять обшуки. Наразі працівники компанії сприяють слідству.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Обшуки у комунальному підприємстві
"Обшуки проводять співробітники слідчого управління ГУ Національної поліції в м. Києві. КО "Київзеленбуд" надає всі необхідні наявні документи та всіляко сприяє повному й всебічному розслідуванню у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку", — йдеться у повідомленні.
Розтрата бюджетних коштів
Своєю чергою у пресслужбі Київської міської прокуратури заявили, що слідчі дії проходять в рамках кримінального провадження, яке розпочато "за фактом розтрати грошових коштів працівниками КО "Київзеленбуд" в ході реалізації програм з капітального ремонту, реконструкції, будівництва та утримання зелених насаджень на території міста Києва".
"На теперішній час з метою вилучення документації для встановлення суми завданих збитків проводять обшуки у КО "Київзеленбуд" та підрядних організаціях, які були залучені для виконання вищевказаних робіт", — йдеться у повідомленні.
Яке покарання чекає на чиновників
Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 8 років. Також їх позбавлять права працювати на певних посадах або займатися конкретною діяльністю на строк до трьох років.
Нагадаємо, директор скандального "Київзеленбуду" Олексій Король пішов з посади. У прощальному зверненні посадовець подякував за співпрацю багатотисячному колективу.