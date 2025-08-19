Бронирование на предприятиях — у Кличко затягивают оформление

Начальник КМВА Тимур Ткаченко. Фото: t.me/tkachenkotymur

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко обвинил "подчиненных мэра Киева Виталия Кличко" в задержке оформления статуса критически важных предприятий. Он отметил, что это влияет на работу бизнеса и стабильность экономики.

Об этом Тимур Ткаченко написал в своем Telegram 19 августа.

Заявление Тимура Ткаченко

"Уважаемые киевляне, представители бизнеса! Из-за безответственности руководства города имеем критическую ситуацию. Подчиненные мэра Кличко вовремя не подали изменения в распоряжение, которое определяет порядок предоставления предприятиям статуса критических во время военного положения", — написал Ткаченко.

По его словам, Кабмин установил срок в течение одного месяца, однако его проигнорировали. По состоянию на сегодня проект распоряжения на подпись не подан.

Глава КГВА отметил, что в результате есть задержка с оформлением статуса критических предприятий, а это влияет на работу бизнеса, стабильность экономики и защиту столицы в военное время.

Ткаченко подчеркнул, что Киевская городская военная администрация делает все возможное, чтобы исправить ситуацию.

"Отсутствие дисциплины и должной ответственности в структурах, подконтрольных мэру, стоит нам времени. А время в военных условиях — это ресурс, который мы не имеем права терять", — подытожил глава КГГА.

Напомним, 12 августа Ткаченко заявил, что отпуск Кличко сорвал заседание Совета обороны Киева. Из-за этого до сих пор не решили ряд важных вопросов.

Кроме того, глава КГВА заявил, что власть игнорирует людей, чье жилье пострадало в результате вражеского обстрела 31 июля. Он возмутился бездействием местных властей.