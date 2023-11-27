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У Кличко хотели нажиться на ремонте лифтов — детали дела

27 ноября 2023 10:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
У Кличко хотели нажиться на ремонте лифтов — детали дела
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Виталий Кличко\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Правоохранители сообщили о новом подозрении должностным лицам коммунального предприятия "Киевстройреконструкция", а также поставщику и двум подрядчикам. Их обвиняют в хищении более 4,34 млн грн на ремонте лифтов.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Как действовала преступная схема

Как установили следователи, должностные лица коммунального предприятия организовали преступную схему по хищению государственных средств, выделенных на капитальное строительство и реконструкцию лифтов в жилых домах города Киева.

Таким образом, должностные лица КП заключали с подрядчиками договоры, будучи с ними в сговоре. Вторые же, в свою очередь, через подконтрольные фирмы осуществляли закупку лифтов и комплектующих, после чего поставляли их предприятию по цене значительно выше рыночной.

"В отдельных случаях завышение стоимости приобретенных лифтов составило более чем на 400 тыс. грн за одну единицу. Установленные на данный момент убытки составляют более 4, 3 млн грн", — говорится в сообщении.

Что грозит преступникам

Так, правоохранители провели более 20 обысков у лиц, причастных к преступной схеме. О подозрении сообщили директору Коммунального предприятия "Дирекция по капитальному строительству и реконструкции "Киевстройреконструкция", его заместителю и руководителям двух подрядных организаций.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Хищение госсредств в Киеве
Обыски у фигурантов. Фото: Киевская городская прокуратура\Telegram

Напомним, в Киеве разоблачили так называемое "детективное агентство", которое незаконно следило за людьми. Одному из обвиняемых уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

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