Укриття у дитсадку в Києві ремонтуватиме компанія, яка втрапила у корупційний скандал

Дитячий садок у Києві, де мають робити укриття. Фото: slidstvo.info

Укриття одного із дитячих садочків Києва ремонтуватиме компанія "СПБТ", яка фігурує в кримінальній справі про корупційні схеми із заволодіння бюджетними коштами під час ремонтів у закладах освіти в столиці. Управління освіти Шевченківської районної державної адміністрації без тендерів віддало проєкт цій компанії.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

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Як відомо, 10 листопада на ProZorro управління освіти Шевченківської районної державної адміністрації розмістило повідомлення про пошуки підрядника, який займеться ремонтом укриття в дитячому садочку. На ці робити виділили 1,5 млн грн. Проте незабаром управління віддало проєкт компанії "СПБТ" без відкритих торгів та аукціонів. Там заявили, що компанія до 22 грудня 2023 року завершити усі роботи.

"В управлінні освіти пояснюють що так пізно організували тендер, тому що тільки у вересні 2023 року стали розпорядниками бюджетних коштів на ремонти навчальних закладів у районі й не мали часу, щоб провести закупівлі раніше", — кажуть журналісти.

Проте з'ясувалося, що компанія "СПБТ" фігурує в кримінальній справі про корупційні схеми із заволодіння бюджетними коштами під час ремонтів у закладах освіти в столиці. Вона могла підробляти акти виконаних робіт, де безпідставно завищували вартість.

На запит журналістів керівництво з тендерного комітету Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації каже, що не знало цієї інформації до того, як компанії віддали проєкт.

Нагадаємо, нещодавно на Prozorro з'явився тендер про те, що на Київщині хочуть витратити майже 200 млн грн на ремонт нежитлової будівлі.

Раніше ми повідомляли, що перед зимою у столиці України вирішили оновити газони. "Київзеленбуд" хоче здійснити ремонт зрошувальних систем та озеленення у сквері на Галицькій та на бульварі Шевченка. Загальна вартість робіт — 2 275 646 грн.