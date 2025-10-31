Кличко игнорирует ВПЛ — в Киеве КГВА и ОО создадут хабы для переселенцев

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Новости.LIVE

В Киеве уже несколько лет подряд не занимаются вопросом переселенцев. В столице до сих пор отсутствует единая система размещения, не хватает жилищных программ и необходимых сервисов. Несмотря на это, в КГВА с неравнодушными волонтерами создадут партнерства которые позволят постепенно решить эти вопросы, даже в условиях войны.

Об этом сообщил начальник КМВА Тимур Ткаченко.

КГВА вместе с ОО займется вопросом переселенцев, которые игнорирует Кличко

Киевская городская военная администрация объявила о начале совместного проекта с общественной организацией "Плуритон" для поддержки внутренне перемещенных лиц, прибывающих в столицу. Сотрудничество закреплено меморандумом, а главная цель инициативы — создание транзитного хаба, где эвакуированные украинцы смогут получить комплексную помощь.

Как сообщили в администрации, переговоры с ОО "Плуритон" и Екатериной Арисой продолжались уже некоторое время. Организация имеет успешный опыт создания сети транзитных центров для граждан, вынужденно покидающих свои дома из-за боевых действий.

Такие хабы действуют по принципу "единого окна", где люди получают социальное сопровождение, юридические консультации, психологическую и медицинскую помощь.

Екатерина Ариса и Тимур Ткаченко. Фото: КМВА

"На четвертом году большой войны городские власти не организовали централизованный прием внутренне перемещенных граждан. Вообще существует проблема отсутствия необходимых сервисов, жилищной программы. Все одновременно мы охватить не сможем. Однако сейчас КГВА работает над партнерствами, которые помогут постепенно решить эти вопросы, независимо от обстоятельств", — сообщил Тимур Ткаченко.

Особое внимание в работе уделяется детям, пожилым людям и тем, кто убегает от российского террора из прифронтовых регионов - в частности, из Сумской, Донецкой и Днепропетровской областей.

"Никто из наших граждан не заслужил оказаться без опоры. Поэтому столица, как крупнейший транзитный узел, создает такой хаб, где пострадавшие от войны смогут ее получить. И "Плуритон" согласились быть рядом. Мы скрепили наши намерения меморандумом, и начинаем совместный проект, который впоследствии окажет поддержку эвакуированным людям, которые прибывают в Киев по железной дороге", — отметил Ткаченко.

Напомним, подчиненные мэра Киева также не слишком ответственно относятся к работе. Недавно Тимур Ткаченко заявил, что директор Департамента строительства и жилищного обеспечения Борис Работник игнорирует поставленные задачи по отселению киевлян из разрушенного обстрелами жилья.

Другие работники КГГА тоже отличились - один из подчиненных мэра столицы устроил вечеринку посреди рабочего дня в одном из караоке-баров.