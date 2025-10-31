Кличко ігнорує ВПО — в Києві КМВА та ГО створять хаби для переселенців

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

У Києві вже кілька років поспіль не займаються питанням переселенців. У столиці досі відсутня єдина система розміщення, бракує житлових програм та необхідних сервісів. Попри це, в КМВА із небайдужими волонтерами створять партнерства, які дадуть змогу поступово розв’язати ці питання, навіть в умовах війни.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

КМВА разом із ГО займеться питанням переселенців, які ігнорує Кличко

Київська міська військова адміністрація оголосила про початок спільного проєкту з громадською організацією "Плурітон" для підтримки внутрішньо переміщених осіб, які прибувають до столиці. Співпрацю закріплено меморандумом, а головна мета ініціативи — створення транзитного хабу, де евакуйовані українці зможуть отримати комплексну допомогу.

Як повідомили в адміністрації, перемовини з ГО "Плурітон" та Катериною Арісою тривали вже певний час. Організація має успішний досвід створення мережі транзитних центрів для громадян, що вимушено залишають свої домівки через бойові дії.

Такі хаби діють за принципом "єдиного вікна", де люди отримують соціальний супровід, юридичні консультації, психологічну та медичну допомогу.

Катерина Аріса та Тимур Ткаченко. Фото: КМВА

"На четвертому році великої війни міська влада не організувала централізований прийом внутрішньо переміщених громадян. Взагалі існує проблема відсутності необхідних сервісів, житлової програми. Все одночасно ми охопити не зможемо. Проте наразі КМВА працює над партнерствами, які допоможуть поступово розв'язати ці питання, незалежно від обставин", — повідомив Тимур Ткаченко.

Особлива увага в роботі приділяється дітям, літнім людям та тим, хто тікає від російського терору з прифронтових регіонів — зокрема, із Сумщини, Донеччини та Дніпропетровщини.

"Ніхто з наших громадян не заслужив опинитися без опори. Тому столиця як найбільший транзитний вузол створює такий хаб, де постраждалі від війни зможуть її отримати. І "Плурітон" погодились бути поруч. Ми скріпили наші наміри меморандумом, і розпочинаємо спільний проєкт, який згодом надасть підтримку евакуйованим людям, які прибувають в Київ залізницею", — зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, підлеглі мера Києва також не надто відповідально ставляться до роботи. Нещодавно Тимур Ткаченко заявив, що директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення Борис Работнік ігнорує поставлені завдання щодо відселення киян із зруйнованого обстрілу житла.

Інші працівники КМДА теж відзначились — один із підлеглих мера столиці влаштував вечірку посеред робочого дня в одному із караоке-барів.