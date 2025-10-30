Видео
Подчиненный Кличко устроил банкет в рабочее время в караоке-баре

Дата публикации 30 октября 2025 17:49
обновлено: 17:49
Скандал вокруг подчиненных Кличко — Владимир Костиков, после того, как РФ убила трех киевлян, отмечал день рождения в караоке во время рабочего дня
Владимир Костиков. Фото: КГГА

Подчиненный Виталия Кличко, директор Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Владимир Костиков, в разгар рабочего дня праздновал свой День рождения в караоке-баре Intense. Инцидент произошел 27 октября.

Об этом говорится в расследовании Informer.

Читайте также:

На праздновании присутствовали работники КГГА

Более того, за день до этого, 26 октября, в столице погибли три человека в результате атаки РФ. А среди обязанностей Костикова есть обеспечение пострадавших питанием, однако этим занимались волонтеры.

На праздновании присутствовали его заместитель Владимир Цыба, главный специалист Департамента промышленности и развития предпринимательства Марина Шульженко, начальница юридического отдела Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Анастасия Овчаренко, заместитель начальника отдела Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Оксана Литвин, директор КП "Житний рынок" Игорь Цеханский, его заместитель Дмитрий Жуков, заместитель директора КП "Киев.прозрачно" Артем Дмитренко, заместитель директора КП "Свиточ" Владимир Лебедко.

Напомним, что недавно после громкого скандала с празднованием Дня рождения был уволен заместитель Кличко Николай Поворозник. Он устроил вечеринку в День траура по погибшим в результате массированной вражеской атаки 24 апреля, в которой погибли 12 человек.

Отметим, что вокруг КГГА за последнее время возникло немало скандалов. Одним из таких является операция "Чистый город".

Также недавно стало известно, что у Кличко игнорируют вопрос временного бесплатного отселения людей из поврежденных домов. А руководитель аппарата КГГА подделал документы, чтобы выехать из Украины.

Виталий Кличко КГГА война в Украине день рождения праздник
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
