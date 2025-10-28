Почему не отселяют потерявших жилье киевлян — Ткаченко заявил, что команда Кличко игнорирует поручение

Виталий Кличко. Фото: Вечірній Київ

В Киеве до сих пор не создан четкий алгоритм временного бесплатного отселения людей, чье жилье пострадало от российской агрессии. В частности, этот вопрос игнорирует подчиненный Виталия Кличко, директор Департамента строительства и жилищного обеспечения Борис Работник.

Об этом заявил глава КГВА Тимур Ткаченко во вторник, 28 октября.

Сообщение Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

Работник игнорирует поручение КГВА

Более недели назад Работник получил от Ткаченко поручение разработать "дорожную карту" для временного и бесплатного отселения людей в помещения, принадлежащие городу. Крайний срок выполнения был установлен на 24 октября, однако по состоянию на 28 октября любая обратная связь от чиновника отсутствует.

"Несмотря на то, что вражеские атаки становятся более частыми и масштабными, обычные жители не должны самостоятельно беспокоиться о крыше над головой — ведь за это отвечают чиновники, которые получают зарплату из городского бюджета", — отметил Ткаченко.

Глава КГВА рассказал, что ранее подобные проблемы решались на уровне районов: главы администраций договаривались с гостиницами. Однако это уже надо решить на уровне города.

"Казалось бы, речь идет о базовых вещах — помощи людям, которые потеряли дома во время войны. Но, похоже, чиновников местного самоуправления эта проблема не беспокоит так, как должна была бы", — добавил он.

Добавим, что из 3129 домов, которые повредили или разрушили оккупанты в Киеве, восстановили менее 1%.