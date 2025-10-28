Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Отселение потерявших жилье киевлян — у Кличко игнорируют проблему

Отселение потерявших жилье киевлян — у Кличко игнорируют проблему

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 18:18
обновлено: 18:18
Почему не отселяют потерявших жилье киевлян — Ткаченко заявил, что команда Кличко игнорирует поручение
Виталий Кличко. Фото: Вечірній Київ

В Киеве до сих пор не создан четкий алгоритм временного бесплатного отселения людей, чье жилье пострадало от российской агрессии. В частности, этот вопрос игнорирует подчиненный Виталия Кличко, директор Департамента строительства и жилищного обеспечения Борис Работник.

Об этом заявил глава КГВА Тимур Ткаченко во вторник, 28 октября.

Реклама
Читайте также:
ткаченко
Сообщение Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

Работник игнорирует поручение КГВА

Более недели назад Работник получил от Ткаченко поручение разработать "дорожную карту" для временного и бесплатного отселения людей в помещения, принадлежащие городу. Крайний срок выполнения был установлен на 24 октября, однако по состоянию на 28 октября любая обратная связь от чиновника отсутствует.

"Несмотря на то, что вражеские атаки становятся более частыми и масштабными, обычные жители не должны самостоятельно беспокоиться о крыше над головой — ведь за это отвечают чиновники, которые получают зарплату из городского бюджета", — отметил Ткаченко.

Глава КГВА рассказал, что ранее подобные проблемы решались на уровне районов: главы администраций договаривались с гостиницами. Однако это уже надо решить на уровне города.

"Казалось бы, речь идет о базовых вещах — помощи людям, которые потеряли дома во время войны. Но, похоже, чиновников местного самоуправления эта проблема не беспокоит так, как должна была бы", — добавил он.

Напомним, ранее Ткаченко рассказывал, что власть не интересуется людьми, которые пострадали в результате атак РФ.

Также мы писали, почему команда Кличко срывает план строительства модульных укрытий.

Добавим, что из 3129 домов, которые повредили или разрушили оккупанты в Киеве, восстановили менее 1%.

Виталий Кличко Киев КГГА жилье война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации