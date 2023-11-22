У Кличко потратили 4 млн грн на форум в Брюсселе

Мэр Киева Виталий Кличко на форуме в Брюсселе. Фото: Promote Ukraine

В Брюсселе уже два года проводится Киевский инвестиционный форум. Его частично финансируют из бюджета украинской столицы. В общей сложности на такое мероприятие из бюджета Киева было выделено четыре миллиона гривен.

Журналисты издания "Информатор" разобрались, как этот форум может помочь столице Украины, если на него тратятся такие средства.

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Кто является организатором от Киева

Организатором этого форума со стороны украинской столицы является Департамент экономики и инвестиций КГГА.

"Непосредственно на организацию самого события из бюджета города потратили 3,5 млн грн на оборудование для мероприятия и 400 тысяч грн на разработку концепции форума и презентационные материалы", — говорится в сообщении.

В целом на мероприятии власти Киева представляли:

мэр города Виталий Кличко;

первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник,

директор Департамента экономики и инвестиций КГГА Наталья Мельник,

советник городского головы Киева Сергей Круглик.

Кроме того, в мероприятии принял участие мэр Мариуполя Вадим Бойченко и отдельные украинские эксперты.

Участники форума в Брюсселе. Фото: Promote Ukraine

Расходы по сравнению с прошлыми годами

В прошлом году такое мероприятие стоило украинской столице 3,3 млн грн, тогда на нем присутствовал и Николай Поворозник. Относительно расходов до полномасштабного вторжения:

в 2021 году — 4,01 млн грн,

в 2020 году — 3,4 млн грн,

в 2019 году — 2,47 млн грн,

в 2018 году — 2,97 млн грн,

в 2017 году — 2,88 млн грн,

в 2016 году — 802 тыс. грн.

"Как и в прошлом году, оборудование предоставил в аренду за 3,5 млн грн физическое лицо-предприниматель из Киева Дмитрий Коваленко. Конкурентов у него не было. В течение 2020-2023 годов он подписал контракты с государственными организациями на 7,72 млн грн. В т.ч. предоставлял услуги Государственному управлению делами (ГУД)", — добавили в материале.

Результаты форума для Киева

Как отметил Виталий Кличко, в прошлом году 15 городов Европы согласились принять участие в восстановлении Киева.

Благодаря этому началось строительство реабилитационного центра для военнослужащих в Киеве, обновление подвижного состава общественного транспорта, обустройство лаборатории по производству инновационных биомедицинских продуктов, некоторых проектов по социальной поддержке.

Участники форума в Брюсселе. Фото: Promote Ukraine

В этом году темами форума были:

изменение геополитического ландшафта в Европе,

восстановление пострадавших от войны общин,

растущая роль мегаполисов,

инвестиции в трансформацию,

восстановление ментального здоровья населения,

социальная интеграция,

адаптация ветеранов и пострадавших от войны

В свою очередь мэр Мариуполя Вадим Бойченко на мероприятии презентовал план восстановления города.

Кроме того, в этом году Киев и Брюссель подписали соглашение о побратимстве, а Киевская и Брюссельская торгово-промышленные палаты подписали соглашение о сотрудничестве.

Мэр Киева Виталий Кличко на форуме в Брюсселе. Фото: Kyiv Investment Forum

"Решили присоединиться к будущему восстановлению Киева мэрии Барселоны, Тираны, метрополия Большого Парижа. Также Киев получит грант на 480 тыс. евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для обновления подвижного состава метрополитена и для того, чтобы киевское метро наконец избавилось от зависимости от российских деталей. Эксперты от ЕИБ будут предоставлять консультации мэрии Киева для развития городского электротранспорта", — отмечается в сообщении.

Журналисты также отправили запрос КГГА, в котором спросили кто помог с финансированием этого мероприятия и о том, сколько средств было израсходовано из бюджета на командировку по меньшей мере четырех человек от КГГА для участия в мероприятии. Кроме того, представители спросили и о результатах форума.

Напомним, жители Киева требуют от мэра города Виталия Кличко и КГГА увеличить финансирование из городского бюджета на нужды ВСУ. Инициативная группа "Деньги на ВСУ" уже десять раз выходила на митинг под здание КГГА. Также протестующие обратились к Кличко с требованием публично поговорить о проекте бюджета.