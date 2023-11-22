У Кличка витратили 4 млн грн на форум у Брюсселі

Мер Києва Віталій Кличко на форумі у Брюсселі. Фото: Promote Ukraine

У Брюсселі вже як два роки проводиться Київський інвестиційний форум. Його частково фінансують і з бюджету української столиці. Загалом на такий захід з бюджету Києва було виділено чотири мільйони гривень.

Журналісти видання "Інформатор" розібралися, як цей форум може допомоги столиці України, якщо на нього витрачаються такі кошти.

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Хто є організатором від Києва

Зазначається, що організатором цього форуму з боку української столиці є Департамент економіки та інвестицій КМДА.

"Безпосередньо на організацію самої події з бюджету міста витратили 3,5 млн грн на обладнання для заходу та 400 тисяч грн на розробку концепції цьогорічного форуму та презентаційні матеріали", — йдеться у повідомленні.

Загалом на заході владу Києва представляли:

мер міста Віталій Кличко;

перший заступник голови КМДА Микола Поворозник,

директорка Департаменту економіки та інвестицій КМДА Наталія Мельник,

радник міського голови Києва Сергій Круглик.

Крім того, у заході взяв участь міський голова Маріуполя Вадим Бойченко та окремі українські експерти.

Учасники форуму у Брюсселі. Фото: Promote Ukraine

Витрати порівняно з минулими роками

В минулому році такий захід коштував українській столиці 3,3 млн грн, тоді на ньому був присутній і Микола Поворозник. Щодо витрат до повномасштабного вторгнення:

у 2021 році — 4,01 млн грн,

у 2020 році — 3,4 млн грн,

у 2019 році — 2,47 млн грн,

у 2018 році — 2,97 млн грн,

у 2017 році — 2,88 млн грн,

у 2016 році — 802 тис. грн.

"Як і минулого року, обладнання надав в оренду за 3,5 млн грн фізична особа-підприємець з Києва Дмитро Коваленко. Конкурентів у нього не було. Протягом 2020-2023 років він підписав контракти з державними організаціями на 7,72 млн грн. У т.ч. надавав послуги Державному управлінню справами (ДУС)", — додали у матеріалі.

Результати форуму для Києва

Як зазначив Віталій Кличко, в минулому році 15 міст Європи погодилися взяти участь у відбудові Києва.

Завдяки цьому розпочалося будівництво реабілітаційного центру для військовослужбовців у Києві, оновлення рухомого складу громадського транспорту, облаштування лабораторії з виробництва інноваційних біомедичних продуктів, деяких проєктів з соціальної підтримки.

Учасники форуму у Брюсселі. Фото: Promote Ukraine

В цьому році темами форуму були:

зміна геополітичного ландшафту у Європі,

відновлення постраждалих від війни громад,

зростаюча роль мегаполісів,

інвестиції у трансформацію,

відновлення ментального здоров’я населення,

соціальна інтеграція,

адаптація ветеранів та постраждалих від війни.

Своєю чергою мер Маріуполя Вадим Бойченко на заході презентував план відновлення міста.

Крім того, цього року Київ та Брюссель підписали угоду щодо побратимства, а Київська та Брюссельська торго-промислові палати підписали угоду про співробітництво.

Мер Києва Віталій Кличко на форумі у Брюсселі. Фото: Kyiv Investment Forum

"Вирішили долучитися до майбутнього відновлення Києва мерії Барселони, Тирани, метрополія Великого Парижа. Також Київ отримає грант на 480 тис. євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для оновлення рухомого складу метрополітену та для того, щоб київське метро нарешті позбавилося залежності від російських деталей. Експерти від ЄІБ надаватимуть консультації мерії Києва для розвитку міського електротранспорту", — зазначають у повідомленні.

Журналісти також відправили запит КМДА, в якому запитали хто допоміг з фінансуванням цього заходу та про те, скільки коштів було витрачено з бюджету на відрядження щонайменше чотирьох осіб від КМДА для участі у заході. Крім того, представники запитали і про результати форуму.

Нагадаємо, жителі Києва вимагають від мера міста Віталія Кличка та КМДА збільшити фінансування з міського бюджету на потреби ЗСУ. Ініціативна група "Гроші на ЗСУ" вже десять разів виходила на мітинг під будівлю КМДА. Також протестувальники звернулися до Кличка з вимогою публічно поговорити щодо проєкту бюджету.