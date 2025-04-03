Кличко ответил, почему не увольняют коррупционеров из Кихвгорсовета

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: скриншот

В четверг, 3 апреля, на заседании Киевсовета депутат и военнослужащая Алина Михайлова спросила городского голову Виталия Кличко о коррупции в столичной власти. Она подчеркнула, что именно мэр несет ответственность за людей, которых привел к власти.

Об этом стало известно из трансляции пленарного заседания сессии Киевского городского совета.

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Что сказала Михайлова

Депутат заявила, что Киев фактически оказался под контролем преступной группировки, в которую входят заместители Кличко и ключевые члены партии "УДАР". Михайлова отметила, что на ряд должностных лиц есть подозрения от НАБУ и разоблачительные материалы журналистов, однако они до сих пор остаются на своих должностях.

В своем выступлении депутат вспомнила секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, который, по ее словам, фигурирует в записях Комарницкого, директора департамента земельных ресурсов Валентину Пелих, которая, как утверждает Михайлова, обеспечивает контроль мафии над киевской землей, главного архитектора города Александра Свистунова, директора департамента транспорта Руслана Кандибора и других должностных лиц. Она заявила, что Кличко несет ответственность за этих людей, ведь именно он привел их к власти, и призвала уволить всех, кто фигурирует в коррупционных схемах.

"Это люди, которых вы привели к власти в Киеве, они были с вами по 10 лет, вы сделали им карьеру и назначили на эти должности. То есть вся вертикаль городского головы вовлечена в преступную организацию. У меня вопрос: если почти все ваши заместители и ключевые депутаты вашей партии входят в преступную группировку, которая разворовывает киевскую землю, то готовы ли вы, господин городской голова, взять на себя ответственность за это? Если вы знали о разграблении Киева и привели этих людей к власти, которые разграбили Киев за вашей спиной, вы не можете оставаться городским головой", — сказала Михайлова.

Ответ Кличко

Кличко в ответ назвал выступление депутата оценочным суждением и заявил, что не считает необходимым оправдываться за вещи, к которым не имеет отношения. Он подчеркнул, что оценку действиям чиновников должны давать исключительно правоохранительные органы, а городские власти, в свою очередь, работают над устранением коррупционных рисков в земельной сфере.

"Поскольку вы зачитали этот текст, я понимаю его направление и то, что он содержит исключительно ваше оценочное суждение. Убежден, что любые действия должны оценивать исключительно правоохранительные органы. Обсуждать те или иные вопросы или оправдываться за вещи, к которым не имею никакого отношения, не считаю необходимым. В то же время то, что произошло, — позорный факт, и мы работаем над тем, чтобы устранить все коррупционные риски в сфере земельных отношений. Нам нужно создать систему, которая не позволит ни одному лицу использовать имеющиеся возможности для злоупотреблений. Мы хотим, чтобы эта система работала открыто и прозрачно, и именно над этим активно работаем", — сказал мэр.

Также Кличко вспомнил, что Киев одним из первых внедрил систему "Открытый бюджет" и ProZorro для обеспечения прозрачности.

"Что касается борьбы с коррупцией и обеспечения прозрачности всех процессов, напомню, что Киев — один из первых городов, который реализовал проект "Открытый бюджет". Все поступления и расходы абсолютно прозрачны, и к ним имеют доступ журналисты и общественные деятели. Также город одним из первых ввел систему ProZorro и персональное голосование. Мы продолжаем работать над тем, чтобы предотвращать любые коррупционные проявления. Поэтому могу ответить, что ваше выступление является исключительно оценочным суждением, а оценку действиям тех или иных лиц должны давать только правоохранительные органы", — сказал Кличко".

На обвинения в коррупции среди своих подчиненных городской голова прямо не ответил.

Также мы писали, что депутаты Киевского городского совета требуют вынести на голосование вопрос об отставке секретаря Владимира Бондаренко на ближайшем пленарном заседании. Ранее он написал заявление о временном отстранении от своих обязанностей.