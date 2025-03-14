Бондаренко написав заяву про відсторонення від обов'язків

Секретар Київради Бондаренко написав заяву про відсторонення
Секретар Київської міськради Володимир Бондаренко 14 березня написав заяву про тимчасове відсторонення від своїх обовʼязків. Готувати та вести наступні пленарні засідання буде Київський міський голова.
Про це Володимир Бондаренко повідомив у Facebook.
Відсторонення Бондаренка від обов'язків
"Аби не було жодних спекуляцій, звернувся до Київського міського голови Віталія Кличка з тим, аби відсторонити мене від функціональних обовʼязків, повʼязаних із підготовкою та проведенням пленарних засідань Київської міської ради на час проведення досудового розслідування у резонансній справі (в якій я проходжу в статусі свідка)", — написав Бондаренко.
Він повідомив, що готувати та вести наступні планерні засідання Київради, засідання Президії та Погоджувальної ради голів депутатських фракцій буде міський голова.
Нагадаємо, 13 березня депутати "ЄС" заблокували трибуну Київради. Причиною стало провалене голосування за звернення до президента щодо утисків опозиції.
Коментуючи ситуацію, член громадської ради при КМДА Дмитро Калько заявив, що частина ради опинилася в заручниках політичних ігор через ультиматум Петра Порошенка.
Водночас Андрій Вітренко заявив, що депутати ініціюють збір підписів за відставку секретаря Київради Володимира Бондаренка.
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