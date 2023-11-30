У Кличко "слили" 52 миллиона на ремонт госпиталя партнеру охранника Януковича

Виталий Клично возле здания госпиталя. Фото: Официальный портал Киева

Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны 20 ноября по результатам тендера заказал ООО "Альфа индастриал констракшн" ремонт госпиталя на сумму 52 млн грн. Работы должны быть завершены до конца 2024 года.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", сообщает проект "Наши деньги".

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Цены за стройматериалы значительно завышены

Фирма получила подряд без конкуренции, потому что на открытые торги больше никто не пришел. Сметные цены стройматериалов завышены в несколько раз.

Гидроизоляционная смесь с проникающим эффектом Ceresit CR 90 Crystaliser учтена по 185 грн/кг. В то время как она свободно продается по 36 грн/кг. То есть в смете в пять раз дороже.

Цены на гидроизоляционную смесь. Фото: скриншот

Средство для защиты от капиллярной влаги Ceresit CO 81 учли по 639 грн/л (здесь и далее цены указаны с НДС). На сайте производителя "Хенкель Баутехник (Украина)" такая смесь продается по 257 грн/л. То есть в смете вдвое дороже.

Цены на шпатлевку. Фото: скриншот

Шпатлевка полимерцементная армированная Ceresit CT 29 учтена по 30 грн/кг. "Эпицентр" предлагает его по 14 грн/кг. То есть в смете вдвое дороже.

Ремонтно-восстановительную крупнозернистую смесь Ceresit CD 22 учли по 84 грн/кг. "Эпицентр" продает такую смесь по 51 грн/кг. То есть в смете в полтора раза дороже.

Цена на смесь. Фото: скриншот

Дизель-генератор 400/230В, 50 Гц, 182 кВА (146 кВт) включили в смету по 5,4 млн грн. Подобный по свойствам генератор можно найти в продаже по 1,8 млн грн. То есть в смете втрое дороже.

Что известно о директоре "Альфа индастриал констракшн"

Директором и владельцем "Альфа индастриал констракшн" является Юрий Неборак. В 2010-2020 Неборак был предпринимателем с профилем на обслуживание систем безопасности.

В 2020 году Неборак некоторое время работал государственным инспектором в Офисе крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы Украины.

Известно, что в 2010-2013 годах Неборак был соучредителем фирмы "Технологии безопасности "Триггер" вместе с Анатолием Кобылянским.

Кобылянский возглавлял формирование "Деллит", которое охраняло резиденцию Виктора Януковича "Межигорье". Он лично получал наличные деньги для выплат сотрудникам охранного ведомства.

Ранее мы сообщали, что в коммунальном предприятии "Главный информационно-вычислительный центр" КГГА заказали у ООО "Ай Ти Груп Украина" модуль "Пропуск в правительственный квартал" системы "Е-пропуск" суммой 3,61 миллиона гривен. Это стало известно по результатам тендера, который провели 23 октября.