У Кличка "злили" 52 мільйони на ремонт госпіталя партнеру охоронця Януковича

Віталій Клично біля будівлі госпіталю. Фото: Офіційний портал Києва

Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни 20 листопада за результатами тендеру замовив ТОВ "Альфа індастріал констракшн" ремонт шпиталю на суму 52 млн грн. Роботи мають бути завершені до кінця 2024 року.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", повідомляє проєкт "Наші гроші".

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Ціни за будматеріали значно завищені

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Кошторисні ціни будматеріалів завищені у кілька разів.

Гідроізоляційну суміш із проникаючим ефектом Ceresit CR 90 Crystaliser враховано по 185 грн/кг. Тоді як вона вільно продається по 36 грн/кг. Тобто у кошторисі вп’ятеро дорожче.

Ціни на гідроізоляційну суміш. Фото: скриншот

Засіб для захисту від капілярної вологи Ceresit CO 81 врахували по 639 грн/л (тут і далі ціни вказано з ПДВ). На сайті виробника "Хенкель Баутехнік (Україна)" таку суміш продають по 257 грн/л. Тобто у кошторисі вдвічі дорожче.

Ціни на шпаклівку. Фото: скриншот

Шпатлівку полімерцементну армовану Ceresit CT 29 враховано по 30 грн/кг. "Епіцентр" пропонує її по 14 грн/кг. Тобто у кошторисі вдвічі дорожче.

Ремонтно-відновлювальну крупнозернисту суміш Ceresit CD 22 врахували по 84 грн/кг. "Епіцентр" продає таку суміш по 51 грн/кг Тобто у кошторисі у півтора рази дорожче.

Ціни на суміш. Фото: скриншот

Дизель генератор 400/230В, 50 Гц, 182 кВА (146 кВт) включили в кошторис по 5,4 млн грн. Подібний за властивостями генератор можна знайти у продажу по 1,8 млн грн. Тобто у кошторисі втричі дорожче.

Що відомо про директора "Альфа індастріал констракшн"

Директором та власником "Альфа індастріал констракшн" є Юрій Неборак. У 2010-2020 роках Неборак був підприємцем з профілем на обслуговування систем безпеки.

У 2020 році Неборак деякий час працював державним інспектором в Офісі великих платників податків Державної податкової служби України.

Відомо, що у 2010-2013 роках Неборак був співзасновником фірми "Технології безпеки "Триггер" разом з Анатолієм Кобилянським.

Кобилянський очолював формування "Делліт", яке охороняло резиденцію Віктора Януковича "Межигір’я". Він особисто отримував готівку для виплат співробітникам охоронного відомства.

Раніше ми повідомляли, що у комунальному підприємстві "Головний інформаційно-обчислювальний центр" КМДА замовили у ТОВ "Ай Ті Груп Україна" модуль "Перепустка в урядовий квартал" системи "Е-перепустка" сумою 3,61 мільйонів гривень. Це стало відомо за результатами тендеру, який провели 23 жовтня.