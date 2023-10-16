Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Вистачило б на сотню дронів: у Кличка хочуть витратити 5 млн на "Реєстр для домашніх тварин" arrow

Вистачило б на сотню дронів: у Кличка хочуть витратити 5 млн на "Реєстр для домашніх тварин"

16 жовтня 2023 10:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Вистачило б на сотню дронів: у Кличка хочуть витратити 5 млн на "Реєстр для домашніх тварин"
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Віталій Кличко\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У п'ятницю, 13 жовтня, комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр" КМДА оголосило тендер на модернізацію "Реєстру домашніх тварин". Це вартуватиме близько у 5 мільйонів гривень. 

Про це йдеться у системі "Прозорро".

Читайте також:

Що відомо про Реєстр

Відомо, що Реєстр запустили у 2019 році. Його створили для того, щоб столичні власники тварин самостійно вносили в нього дані про своїх котів і собак. Це передбачає отримання жетонів з QR-кодом, у якому міститиметься інформація про тварину і контактні дані господаря.

Як кажуть розробники Реєстру, е підвищує шанси повернути загублену тварину шляхом оголошення у цьому реєстрі.

Результати роботи Реєстру

Відтак, станом на жовтень 2023 року в розділі "Знайдені тварини" було оприлюднено 15 оголошень про знайдених собак і котів. У розділі "Загублені тварини" розміщене всього одне оголошення. 

Тендери КМДА
Один з розділів Реєстру. Фото: скриншот

Скільки коштів витратили на Реєстр

Водночас, починаючи з 2018 року ІТ-спеціалісти КМДА провели два тендери, вартістю 0,2 мільйони гривень та 1,8 мільйонів гривень. 

Наразі, в розвиток Реєстру планують вкласти ще 5 мільйонів гривень. Цих коштів вистачило б для того, щоб придбати дві сотні FPV-дронів камікадзе для ЗСУ. 

Нагадаємо, у Києві на охорону Подільського лісового офісу планують виділити майже 45 млн грн. Замовник заявляє, що на зазначену суму здійснять охорону об‘єктів лісового офісу на Подолі в центрі столиці. 

Додамо, у Київській міській державній адміністрації оголосили тендер для закупівлі алкоголю майже на 100 тисяч гривень. Замовником такого виду товару є Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "Київський культурний кластер".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Як запобігти корупції при передачі Україні російських заморожених активів на відбудову

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз