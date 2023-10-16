Вистачило б на сотню дронів: у Кличка хочуть витратити 5 млн на "Реєстр для домашніх тварин"

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Віталій Кличко\Telegram

У п'ятницю, 13 жовтня, комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр" КМДА оголосило тендер на модернізацію "Реєстру домашніх тварин". Це вартуватиме близько у 5 мільйонів гривень.

Про це йдеться у системі "Прозорро".

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Що відомо про Реєстр

Відомо, що Реєстр запустили у 2019 році. Його створили для того, щоб столичні власники тварин самостійно вносили в нього дані про своїх котів і собак. Це передбачає отримання жетонів з QR-кодом, у якому міститиметься інформація про тварину і контактні дані господаря.

Як кажуть розробники Реєстру, е підвищує шанси повернути загублену тварину шляхом оголошення у цьому реєстрі.

Результати роботи Реєстру

Відтак, станом на жовтень 2023 року в розділі "Знайдені тварини" було оприлюднено 15 оголошень про знайдених собак і котів. У розділі "Загублені тварини" розміщене всього одне оголошення.

Один з розділів Реєстру. Фото: скриншот

Скільки коштів витратили на Реєстр

Водночас, починаючи з 2018 року ІТ-спеціалісти КМДА провели два тендери, вартістю 0,2 мільйони гривень та 1,8 мільйонів гривень.

Наразі, в розвиток Реєстру планують вкласти ще 5 мільйонів гривень. Цих коштів вистачило б для того, щоб придбати дві сотні FPV-дронів камікадзе для ЗСУ.

Нагадаємо, у Києві на охорону Подільського лісового офісу планують виділити майже 45 млн грн. Замовник заявляє, що на зазначену суму здійснять охорону об‘єктів лісового офісу на Подолі в центрі столиці.

Додамо, у Київській міській державній адміністрації оголосили тендер для закупівлі алкоголю майже на 100 тисяч гривень. Замовником такого виду товару є Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "Київський культурний кластер".