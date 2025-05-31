В Кловском саду проходят благотворительные фотодни — что известно

В Кловском саду Киева начались благотворительные фотодни — видео
В Киеве стартовали благотворительные фотодни "Поцелуй розы" в Кловском саду. Они посвящены поддержке внутренне перемещенных детей с расстройствами аутистического спектра.
Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.
Фотодни в Кловском саду
Мероприятие организовано в сотрудничестве с фондом Future for Ukraine, который осуществляет сбор средств на проект LEVCHYK SPECTRUM HUB во Львове.
Продюсер и коммуникационер проекта Кловский сад Мила Потапова отметила, что инициатива с фотоднями возникла уже во время войны.
"Такая инициатива зародилась у нас во время войны. Мы стали проводить фотодни — это нативное продолжение того, что мы создаем. Ведь сам по себе фасад очень красивый и люди здесь фотографируются. И потом возникла идея сделать эти фотодни благотворительными. Каждый раз, когда человек фотографируется, мы имеем возможность поддержать какой-то фонд. Это уже 10-15 фотодни, которые мы проводим. Каждый раз они благотворительные, каждый раз мы можем поддержать детей", — подчеркнула она.
По ее словам, благотворительность может быть красивой и вдохновляющей.
А гостья фотодней Юлия поделилась, что ходит на это событие ежегодно. Ее главным стимулом является не только красивая локация, а помощь детям.
"В Кловском саду я каждый год на таких фотоднях и этот розовый день он просто невероятный. Вся команда очень подготовилась на высоком уровне. И очень крутая коллаборация с Marvis. Все концептуально до деталей. Мне понравилось, что и розы, и пасты. Все это интегрировано. И уникальная опция в Кловском саду — это благотворительная инициатива отдать все средства с донатов на помощь детям", — говорит Юлия.
Сколько будут длиться фотодни
Фотодни будут проходить до 8 июня в формате благотворительных донатов:
- фото на собственный телефон — от 300 гривен;
- 10-минутная фотосессия с профессиональным фотографом — от 1 000 гривен.
Организаторы призывают всех неравнодушных присоединиться к инициативе и поддержать детей.
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