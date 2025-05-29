Скільки людей проживає у Києві — у КМДА відповіли

Люди на вулицях Києва. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Кількість мешканців Києва за останні 10 років зросла. Станом на 2024 рік у столиці проживало близько 2,8 мільйона людей.

Про це заявила голова ради ВПО у КМДА Ольга Алтуніна в ефірі "Київського часу".

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"Насправді останній раз, коли цю інформацію офіційно давала статистика — це був 2014 рік. Тоді становила 2,8 мільйона людей", — сказала Алтуніна.

За її словами, вже у 2024 році за даними міста Київ, які встановили на основі трафіку мобільного оператора, а також разом з внутрішньо переміщеними особами — кількість киян складає 3,7 мільйона осіб.

Нагадаємо, міська влада Києва планує повернути собі повноваження щодо ремонту мосту Патона у Києві, який багато років перебуває в аварійному стані.

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