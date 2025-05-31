У Кловському саду тривають благодійні фотодні — що відомо

Кловський сад. Фото: Новини.LIVE

У Києві стартували благодійні фотодні "Поцілунок троянди" у Кловському саду. Вони присвячені підтримці внутрішньо переміщених дітей з розладами аутичного спектра.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

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Фотодні у Кловському саду

Захід організовано у співпраці з фондом Future for Ukraine, який здійснює збір коштів на проєкт LEVCHYK SPECTRUM HUB у Львові.

Кловський сад. Фото: Новини.LIVE

Продюсерка і комунікаційниця проєкту Кловський сад Міла Потапова зазначила, що ініціатива із фотоднями виникла уже під час війни.

"Така ініціатива зародилась у нас під час війни. Ми стали проводити фотодні — це нативне продовження того, що ми створюємо. Адже сам по собі фасад дуже гарний і люди тут фотографуються. І потім виникла ідея зробити ці фотодні благодійними. Кожен раз, коли людина фотографується, ми маємо можливість підтримати якийсь фонд. Це вже 10-15 фотодні, які ми проводимо. Щоразу вони благодійні, щоразу ми можемо підтримати дітей", — наголосила вона.

Кловський сад. Фото: Новини.LIVE

Кловський сад. Фото: Новини.LIVE

За її словами, благодійність може бути красивою та надихаючою.

А гостя фотоднів Юлія поділилася, що ходить на цю подію щороку. Її головним стимулом є не лише красива локація, а допомога дітям.

Кловський сад. Фото: Новини.LIVE

"У Кловському саду я кожного року на таких фотоднях і цей трояндовий день він просто неймовірний. Уся команда дуже підготувалась на високому рівні. І дуже крута колаборація з Marvis. Все концептуально до деталей. Мені сподобалось, що і троянди, і пасти. Все це інтегровано. І унікальна опція в Кловському саду — це благодійна ініціатива віддати всі кошти з донатів на допомогу дітям", — каже Юлія.

Кловський сад. Фото: Новини.LIVE

Скільки триватимуть фотодні

Фотодні проходитимуть до 8 червня у форматі благодійних донатів:

фото на власний телефон — від 300 гривень;

10-хвилинна фотосесія з професійним фотографом — від 1 000 гривень.

Організатори закликають усіх небайдужих приєднатися до ініціативи та підтримати дітей.

Нагадаємо, у Києві 30 травня відбувся "Книжковий Арсенал". На захід прийшли Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою.

Раніше голова ради ВПО у КМДА Ольга Алтуніна розповіла, що станом на 2024 рік у Києві проживало близько 2,8 мільйона людей.