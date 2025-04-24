Обстрел Киева 24 апреля — возраст пострадавших лиц от 1,5 до 80 лет

В КГГА назвали возраст пострадавших из-за атаки РФ на Киев
Из-за ночной российской атаки на Киев 24 апреля пострадали дети и пожилые люди. Общее количество пострадавших сейчас составляет 77 человек.
Об этом сообщил представитель Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев в эфире телемарафона "Єдині новини".
Какой возраст пострадавших от удара РФ
По словам Иевлева, возраст пострадавших в результате вражеской атаки на столицу колеблется от 1,5 до 80 лет.
Представитель КГГА добавил, что по состоянию на сейчас количество пострадавших остается неизменным — 77 человек.
"Среди них есть как дети, так и пожилые люди. Спасательные службы продолжают ликвидацию последствий удара", — сказал Иевлев.
Напомним, в Киеве пятницу, 25 апреля, объявили Днем траура по погибшим в результате российской атаки, которая унесла жизни по меньшей мере восьми человек.
Читайте Новини.LIVE!