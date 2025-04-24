Голова МВС Ігор Клименко заявив про вісім загиблих у Києві — деталі

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Фото: скриншот з відео

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що інформація про кількість загиблих у Києві внаслідок атаки Росії потребує уточнення. За його словами, наразі йдеться про вісім загиблих, а не дев'ять.

Про це Клименко сказав у коментарі журналістам.

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"Вночі в цей район був приліт ракети, на цей час експерти вилучили залишки ракети й віддали відповідним службам, які проведуть експертизи й уточнять, що це за ракета була та яку бойову масу вона має", — сказав Клименко.

За його словами, наразі підтверджено вісім загиблих, а дев'ята особа, яку вважали загиблою, — це були рештки тіл, які також зараз на судово-медичній експертизі. Водночас понад 70 людей отримали поранення, 44 особи перебувають у медичних закладах.

"У Києві прильотів було достатньо багато, в одній зміні у нас працює близько 500 працівників ДСНС і така ж кількість слідчих, оперативних підрозділів, дільничих, офіцерів поліції, криміналістів, а також волонтери й лікарі екстреної допомоги", — зазначив міністр.

Клименко розповів, що неподалік місця влучання розгорнуто штаб у школі, там працює три локації і ще три локації в наметах. Правоохоронці намагаються в найкоротший термін взяти пояснення від кожного громадянина, який або втратив домівку, або його домівка пошкоджена. Також поруч розташовані дитячий садок та школа, яка теж зазнала пошкоджень.

Рятувальники спочатку вночі пройшли кожну квартиру в будинках, а потім вранці жодного постраждалого чи загиблого не виявили. Але під завалами ще з великою ймовірністю перебувають тіла загиблих.

Нагадаємо, у Києві рятувальники дістали тіла двох дітей з-під завалів зруйнованого будинку у Святошинському районі.

Також ДСНС врятувала з-під завалів 29-річного чоловіка, який пробув там всю ніч.