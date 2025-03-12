Как будет работать транспорт Киева во время воздушных тревог — какое решение КГГА

Общественный транспорт в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзев

Совет обороны Киева решил отправить на доработку решение о возможных изменениях в работе общественного транспорта во время воздушной тревоги. Там не пришли к общему мнению относительно того, как должен функционировать транспорт в случае объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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Николай Поворозник объяснил, что ситуация с безопасностью в столице не претерпела изменений с 2022 года, а обращение городских властей к ГСЧС, военным и полиции по изменению алгоритма движения общественного транспорта не получили положительного ответа. Мол, ситуация с безопасностью не позволяет менять действующий порядок движения транспорта.

Проект решения, который рассматривали на заседании, предусматривал возможность самостоятельного принятия решения водителем о продолжении движения или остановки транспорта во время тревоги. Это, по словам заместителя председателя КГГА, могло бы привести к хаосу и конфликтам с пассажирами, а также возлагало бы чрезмерную ответственность на водителей.

"То есть водитель, исходя из своего эмоционального состояния, ментальной устойчивости или, попросту говоря, храбрости, должен принимать решение, ехать или не ехать: подвергать опасности пассажиров или нет. Впрочем, напомню, за безопасность людей отвечают не только водители общественного транспорта. Но и те, кто такое решение принимает, в частности Совет обороны Киева. Я сейчас даже не говорю о количестве конфликтов с пассажирами, которые могло бы спровоцировать такое решение", — высказался Николай Поворозник.

Будет ли работать метро в Киеве во время тревоги

Он отметил, что документ касался только наземного транспорта, тогда как по работе метро никаких изменений не предлагали. Кроме того, остается непонятным, как должен работать электротранспорт, ведь если троллейбус, например, останавливается, то линия движения будет заблокирована полностью.

Николай Поворозник добавил, что решение требует более детальной проработки и четких алгоритмов действий для всех участников процесса. Он подчеркнул, что ответственность за безопасность пассажиров и функционирование города не может перекладываться исключительно на водителей общественного транспорта.

Напомним, недавно в Киеве объявили о решении о работе эвакуаторов во время воздушной тревоги.

Также в КГВА ответили, будут ли в столице вводить различные виды воздушной тревоги.