Обстрел Киева 4 мая - в КГГА назвали районы, где упали обломки российских БпЛА

Последствия обстрела. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В результате воздушной атаки РФ на Киев 4 мая обломки сбитых воздушных целей упали в трех районах столицы. Были зафиксированы пожары.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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В КГГА отметили, что ночью воздушная тревога в Киеве продолжалась час — с 00:20 по 01:21.

В результате вражеской атаки обломки сбитых воздушных целей упали в Оболонском, Шевченковском и Святошинском районах столицы.

Повреждена крыша дома. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В Оболонском районе произошло возгорание на верхних этажах многоэтажки, которое распространилось на кровлю здания. Также загорелись семь автомобилей на открытой местности. Кроме того, обломки упали во двор жилого дома и повредили здание детского сада.

В Шевченковском районе зафиксировано падение обломков и возгорание в нежилой зоне.

В Святошинском районе в результате падения обломков загорелись три частных одноэтажных дома.

"Сейчас все очаги возгорания ликвидированы", — добавили в КГГА.

Последствия падения обломков возле ТРЦ. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Напомним, из-за российского удара по Киеву 4 мая пострадали 11 человек, из них — двое детей. В результате атаки в столице зафиксированы воронки, сгоревшие авто и много других повреждений.