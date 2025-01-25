Метро на Троещину — КГГА показали планы по расширению

Метро в Киеве. Фото: Суспільне

Киевская городская государственная администрация обнародовала планы по расширению метрополитена на Троещину. На это в 2025 году в бюджете города предусмотрено выделение 15 млн грн.

Об этом сообщили в Киевпастрансе в субботу, 25 января.

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Расширение метро на Троещину

"Уже в текущем 2025 году могут начаться работы, которые дадут старт строительству Подольско-Выгуровской ветки метро в Киеве, которая, в частности, будет проходить через Подольский мостовой переход", — говорится в сообщении.

Планы по расширению метрополитена на Троещину. Фото: Киевпастранс

Отмечается, что на этот год в бюджете города предусмотрено выделение 15 млн грн на разработку соответствующей проектной документации.

Скриншот сообщения Киевпастранс

Отметим, недавно лидер Офиса трансформации Максим Бахматов поразил суммой расходов на проектирование метро на Троещину. Только на подготовку проектной документации уже потратили сотни миллионов гривен.

Ранее он говорил, что метро на Троещину будет стоить, как восстановление Мариуполя.

Напомним, в сети показали, как хотели построить метро в Киеве в 1962 году. В частности, это касалось того, что хотели построить только две ветки.