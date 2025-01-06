Метро у Києві — фото будівництва метрополітену в 1960-х роках

У мережі показали, як хотіли розбудувати метро в Києві 1962 року
У 1962 році метро у Києві працювало вже декілька років і влада планували масштабний розвиток метрополітену. Зокрема, це стосувалося того, що хотіли побудувати лише дві гілки.
Відповідні світлини опублікували у Facebook-сторінці спільноти "Фотозагадки Києва з минулого".
Будівництво метро у Києві в 1960-х роках — цікаві деталі
Як відомо, метро у Києві розпочало роботу 6 листопада 1960 року. Після цього передбачалися нововведення, розширення та розвиток.
Так, у спільноту опублікували фото, де зображену мапу маршруту, який хотіли зробити у 1962 році.
Порівнюючи мапу маршрутів тоді і зараз, видно, що у 1962 році було лише дві гілки і станції деяких ліній підземки планували будувати дещо по-іншому.
Перш за все, це стосується синьої гілки. Тоді після зупинки "Контрактова площа" мала бути наступна станція "Стадіон Спартак", а не "Тараса Шевченка". Крім того, на той час в планах не було зеленої гілки.
Нагадаємо, нещодавно у Києві заговорили про підвищення вартості проїзду у міському транспорті, зокрема у метро та трамваї. Ціну хочуть підняти з 8 до 30 гривень.
Також ми писали, що під час війни метро слугувало для багатьох киян укриттям. Так, під час повітряних тривог сотні тисяч людей ховалися від обстрілів у підземку.
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